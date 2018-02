FOTO: Krásné dívky si chtějí splnit sen. Porota vybírá finalistky

Liberec – V úterý 6. února proběhl casting Miss Liberecký kraj 2018, kterého se zúčastnily tři desítky děvčat. Porotu čeká nelehký úkol, a to vybrat deset finalistek, které se utkají o korunku miss.

Dívky ve věku od 17 do 24 let se mohly 6. února zúčastnit castingu do soutěže Miss Liberecký kraj. Během castingu absolvovaly účastnice rozhovor s porotou, profesionální focení a promenádu v plavkách.Foto: Deník / Zbranek Petr