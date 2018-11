Místo básníků zátah. Klub zažil nečekanou kontrolu

Jablonec n. N. - Páteční akce policie, hygieny, hasičů i inspekce v jabloneckém klubu se návštěvníkům nelíbila.

Klub Na Rampě, ilustrační foto.Foto: Deník/Denisa Albaniová

Scénu jako z akčního filmu prožilo více než sto návštěvníků jabloneckého Klubu Na Rampě. V pátek večer před podnikem zastavilo několik policejních aut. V době, kdy právě začínalo básnické představení Slam poetry, tu začali s kontrolou nejen muži zákona, ale také hygienici, Česká obchodní inspekce (ČOI) i hasiči.



Někteří lidé se proti této kontrole ohradili na facebookových stránkách Rampy. Buzerace, nesvoboda, restrikce, kontroly, přepadovky. To jsou slova, kterými nazvali vpadnutí zhruba dvacetičlenného týmu do klubu někteří návštěvníci. Na jednání policie reagovala i vedoucí Rampy Milena Bauerová. Zpočátku zvažovala i podání stížnosti.



„Nikdy jsme nezažili, že by kontrola probíhala tak masivně. Nemáme nic proti kontrolám, ale kámen úrazu byl v tom, že právě začínalo představení a návštěvníci byli naštvaní, že se muselo čekat,“ vyjádřila se vedoucí Bauerová.

Provozovatelka zařízení je na kontroly zvyklá, ale v menším měřítku. „V každé naší provozovně jich proběhnou desítky za rok. Hygiena, ČOI i hasiči mohli ale přijít kdykoliv jindy a nenarušit představení. Barmani nemohli dělat svoji práci, místo ní ukazovali, kde jsou toalety pro personál nebo kuchyň,“ dodala Bauerová.

Návštěva a následné „představení“, o které však návštěvníci klubu nestáli, má jedno jméno, a to HAD 2018. Jedná se o policejní akci, která je zaměřená na kontroly zakázaného prodeje alkoholu dětem a hazardního hraní. Probíhá na celém území republiky a provádí ji Policejní prezídium a Úřad vlády ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí, Generálním ředitelstvím cel, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru a ministerstvem zdravotnictví.



Vyhodnocení, zda se Na Rampě podával alkohol mladistvým, zatím policie nemá k dispozici. „Pokud se občané neztotožňují s postupem policistů v rámci realizované akce v Klubu Na Rampě, mohou si na jejich postup podat stížnost,“ uvedla mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová s tím, že v pátek zkontrolovali v Jablonci celkem devět provozoven.

PREVENTIVNÍ AKCE

Dle provozovatelky klubu policie prý žádný problém nezaznamenala. Policisté na místě zkontrolovali občanské průkazy a zda děti do 18 let nepijí alkohol. Hygienici se v rámci této celorepublikové akce zase zaměřili na dodržování protikuřáckého zákona, který vstoupil v platnost loni. „Výsledky v této záležitosti může podat pouze policie, která je organizátorem akce,“ informovala mluvčí krajské hygieny Zuzana Balašová.

Celorepubliková akce HAD má především preventivní význam a má zabránit konzumaci alkoholu dětem. „Průměrný věk první zkušenosti s opilostí v dětském věku je 12 let. Je skutečně na čase s tím něco udělat,“ řekla národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová a připomněla některá čísla.

„Od října do prosince 2015 bylo zkontrolováno téměř 4000 klubů a 18000 osob. Z toho jsme nalezli 660 osob mladších 18 let, které požily alkoholický nápoj. Rekordmanem se stal chlapec ze Středočeského kraje, kterému policisté naměřili hodnotu 3,25 ‰. Od července do září 2017 jsme zkontrolovali téměř 2500 klubů a přes 9000 osob. Kontroly byly předem avizovány, odhaleno bylo přes 150 osob mladších 18 let, které požily alkoholický nápoj,“ dodala.