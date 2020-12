Každý den od 1. do 24. prosince čeká na zájemce krátká jógová praxe, která bude velmi různorodá. Nebude chybět asána či jógová sekvence, meditační a koncentrační techniky, pranayama neboli práce s životní energií nebo i řízená relaxace. „Jóga představuje velký pytel plný překvapení a každý den si budou moci zájemci jeden rozbalit,“ podotkla Magdalena.

Celý projekt bude fungovat ve virtuálním světě, a to velmi jednoduše. Každý den účastníci obdrží email s unikátním odkazem, kde najdou video a danou praxi. To bude trvat maximálně deset minut, aby si na něj našel čas opravdu každý. „To bude taková ta naše malá čokoládka za odměnu. Něco, na co se budeme každý den těšit,“ zdůraznila lektorka jógy.

Přihlásit se může každý, ať už se jedná o pravidelného praktikanta jógy či nováčka, který získá možnost se nenáročnou cestou seznámit s různorodostí jógy. „Kalendář jsem vymyslela pro každého, kdo má chuť projít předvánočním časem nejen v dobré tělesné a duševní kondici, ale hlavně v radosti,“ doplnila Magdalena s tím, že celý kalendář bude dostupný i zpětně. Lidé se tak budou moci libovolně vracet k videím a kombinovat si je podle chuti a nálady. „Vychutnat si tu odměnu klidně i dvakrát,“ dodala se smíchem milovnice jógy.

Osobní setkávání při kolektivních lekcích sice nahradit nejde, ale i on-line formou lze prohloubit svou praxi a naučit se novým věcem. A proč si nenechat ujít adventní jógový kalendář? „V předvánočním a vánočním čase si obzvláště připomínáme, jak důležitá je pokora, sounáležitost a vzájemnost. A to jsou i jedny z důležitých jógových principů. Pro spoustu lidí už také tento čas je více o neklidu, než o klidu. Tady ten potřebný klid najdou. I deset minut času může zcela obrátit celý den, nejen náladu, ale především hlubší vnitřní nastavení,“ odpověděla na otázku Magdalena Klížová.

Zájemci se mohou přihlásit na stránkách studia Yogaholick do pondělního večera (30. listopadu). Pokud nestihnou mezní termín, lze i dodatečně po emailové komunikaci.