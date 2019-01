Jablonec n. N. - Na parkovišti se jednoznačně dohodli účastníci besedy na téma, co s uvolněným prostorem po demolici domu.

Ruina v Pobřežní | Foto: archiv

Do dvou let by tu mohlo vzniknout parkoviště pro minimálně 30 vozů. Na setkání přišli lidé z panelových domů v Pobřežní ulici, ale i z jiných částí Mšena.

Diskutovalo se o tom, co s pozemkem po domě v Pobřežní 5, který v současné době město demoluje. Má tu být zeleň nebo parkoviště?

„Máme tu chronický nedostatek parkování," ozvaly se hlasy obyvatel, kterých se potřeba parkování týká.

Ačkoliv se ozvali i ti, kteří by rádi kompromisní řešení parkování v zeleni, převládl nakonec názor, že by zde mělo být parkoviště s maximálním možným počtem míst.

„To je pro nás pokyn, abychom nastartovali změnu územního plánu z plochy zeleně na plochu určenu k parkování," sdělil vedoucí odboru rozvoje Otakar Kypta a dodává, že odbor začne zároveň připravovat projekt parkoviště. V současné době již objekt v Pobřežní 5 připravují na demolici.