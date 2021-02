Školáci tu mohou tvořit ze dřeva, plastů i kovu. Prvotní vybavení bylo spíše provizorní, jablonecký magistrát nyní uvolnil další peníze na modernizaci dílen. „Nová dílna bude vybavená tak, aby zde vznikl moderní a kvalitní prostor, kde se děti naučí pracovat se dřevem, plasty nebo kovy. Ale také místo, kde by se v budoucnu mohli školit učitelé,“ vysvětlil náměstek primátora David Mánek.

Budova začala sloužit už v roce 2020, kvůli opatřením proti šíření koronaviru si ji ale žáci zatím moc neužili. „Po dostavbě dílen jsme zjistili, že máme staré vybavení. Renovovali jsme tedy ponky, k nim svěráky, koupili například stojanovou vrtačku se svěrákem. Teď se chystáme nakoupit další vybavení, třeba pásovou pilu nebo soustruh na dřevo,“ sdělila ředitelka ZŠ Kokonín Lea Šmídová.

Odborníci míní, že podobná zařízení zaměřená na praxi jsou zapotřebí. Například ředitel další jablonecké školy Mozartova Karel Opočenský si myslí, že se děti neučí zručnosti poslední roky ani doma s tátou v dílně či garáži. „Proto je důležité, aby děti získávaly šikovnost ve škole. Pracovní výchova je provede od nejlehčích prací, jako je vystřihování papíru, až po práci se dřevem, plasty i kovem,“ uvedl Opočenský.

Velkou propagátorkou těchto činností je provozovatelka rychnovské dřevodílny Hofka Šárka Hofrichterová. „Děti potřebují získat do života obyčejnou zručnost. Nejen pro budoucí profese, ale i pro osobní životy, osobní rozvoj. A rozhodně si myslím, že je nejlepší začít co nejdříve,“ poznamenala.

Sama vytvořila řadu atraktivních výrobků ze dřeva, které mohou žáci od prvních po deváté třídy realizovat. „Osvojí si tak různé postupy a techniky opracování dřeva, výrobek si odnesou domů, kde se jím mohou pochlubit. Děti jsou vnímavé a šikovné, když se jim práce ukáže,“ dodala Hofrichterová.

Jablonecký magistrát podporuje technické vzdělávání dětí od roku 2019. „Chceme narušit stereotyp rodičů a dětí při volbě budoucího povolání a příslušné školy, která je má pro ně připravit, kdy volba gymnázia, ekonomické nebo zdravotní školy jsou pro ně stále určitou mantrou,“ vysvětlil náměstek Mánek.

Město v letech 2019 a 2020 investovalo do pomoci technického vzdělávání dětí na základních školách bezmála 600 tisíc korun, pro rok 2021 to bude téměř 400 tisíc korun. „Přičemž nelze vyloučit, že by se mohla v případě potřeby tato částka během roku ještě navýšit,“ doplnil Mánek.

Peníze město rozdělilo do tří základních směrů. Do nákupu technických stavebnic typu Merkur a podobných, které jdou na první stupně základních škol, z rozpočtu města školy dále budou hradit případné organizované návštěvy parku iQLandia Liberec, kde se děti v praxi seznamují s přírodními a technickými zákonitostmi a jevy, s fungováním jednoduchých i složitých technických zařízení. Třetím směrem je cílená podpora zřizování výukových dílen, zejména financování jejich technického vybavení a podpora programů pro školní děti rychnovské dřevodílny, díky kterým se žáci naučí pracovat se dřevem.