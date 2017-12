Mistrovství světa byla jedna velká pohádka, říká trenér Paděra

Před několika týdny přivezli z Mistrovství světa v malém fotbalu tituly nejvyšší, stali se mistry světa. Český tým v Tunisku ze sedmi zápasů ani jednou neprohrál a dostal jen tři góly. Ve finále porazil silného soupeře z Mexika 3:0. Podlehla jim také mužstva Španělska, Maďarska, Brazílie i další.

Část týmu se představila na turnaji v malém fotbalu, který se konal v jablonecké Městské sportovní hale. Nechyběl ani hrající trenér Ondřej Paděra, který si předvánoční, oddychovou akci pochvaloval. „Je to po mistrovství světa první naše akce. Tým jsme udělali z kluků z Čech, přijelo šest mistrů světa včetně mne jako hrajícího trenéra. Není to tady taková dřina, ale v týmech soupeřů hrají mladí, rychlí kluci, takže lehké to není. Ale snad zkušenosti, které máme, nám v Jablonci pomůžou zvítězit. Vyhráváme rádi.

Jak vzpomínáte na mistrovství v Tunisku?

Byla to jedna velká pohádka, kterou jsme si všichni užili. Od prvního zápasu s Francií, který nám vyšel, moc slabých chvilek pak už nepřišlo. Jeli jsme od začátku na vítězné vlně, parta byla velmi pozitivní a silná a díky tomu jsme dosáhli mistrovského titulu.

Jaké byly oslavy?

Veliké, užili jsme si je a titul mistrů světa jsme náležitě oslavili.

A co atmosféra a diváci?

Přijeli nám fandit i rodiče a rodiny, byli tam další čeští fanoušci a známí a také sponzoři. Takže čeština slyšet byla. A fandili nám i domácí, byli jsme jejich oblíbeným týmem. Fandili nám všichni, protože cítili to všechno pozitivní, které z našeho týmu sálalo.

Jak se vytvoří reprezentační tým?

V jednotlivých regionech republiky hrají výběry celostátní ligu. Tam se představí ti nejlepší hráči, kteří se tak mohou zviditelnit a do reprezentace pak postoupí z nich zase ti nejlepší.

A hráči jsou většinou bývalí fotbalisté?

Ano, často jsou to bývalí hráči. Tady hraje třeba Jirka Novák, bývalý kapitán Jablonce.

Co je dobré o malém fotbalu vědět?

Je to fotbal pro inteligentní hráče. Není to nic proti těm, kteří hrají velký fotbal. Hráči malého fotbalu musí být chytří, rychlí, musí umět rychle zareagovat, kombinovat, vybrat místo, řešit herní situace. Inteligence se na malém prostoru daleko víc projeví. Mladí, rychlí kluci, kteří hrají velký fotbal, by nás určitě uběhali. My je přehrajeme rychlostí a součinností. Pořád se na hřišti a na míči něco děje. A tak by se to měli učit i hráči ve velkém fotbalu.

Kam míříte dál, když už jste mistry světa?

Chybí nám titul mistra Evropy. Z domácího šampionátu v Brně jsme vicemistry Evropy. A teď nás čeká evropský šampionát v Polsku. I tam bychom chtěli jet na vítězné vlně. Konkurence ale bude silná, není to tak jednoduché, jak to vypadá. Kdokoliv z deseti nejlepších účastníků může překvapit. Trochu jsme si na sebe ušili bič, protože bychom měli, jako mistři světa, přijet a vyhrát…

Jaké další akce vás čekají do Vánoc?

Ještě se zúčastníme turnaje v Liberci. Tam by měl hrát celý náš tým, přijedou také hráči z Moravy.