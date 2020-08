Čtyřiatřicetiletá žena za svůj život podstoupila už řadu operací a další má před sebou. „Před několika lety u mě lékaři ještě diagnostikovali autoimunitní kožní onemocnění, které způsobuje ucpávání potních žláz. Kvůli tomu vznikají zánětlivá ložiska ve formě abscesů nebo bolestivých bulek,“ řekla Šárka s tím, že aktuálně je kvůli tomu na biologické léčbě.

Zdravotní problémy ji omezují především ve svobodě pohybu. Když proto na internetu narazila na elektrický skládací vozík, rozhodla se, že to změní. „Pomůže mi v tom, že budu moci sama vyrazit ven do obchodů, k lékařům či na výlet. „Vozík uleví nejenom mně, ale i mé mamince, která mě nebude muset všude tlačit,“ doplnila Svobodová. Nový pomocník je lehký, dobře se s ním manipuluje a vejde se i do auta.

Jelikož ale na tento typ vozíku nepřispívá zdravotní pojišťovna, rozhodla se založit na webových stránkách znesnáze21 kampaň, aby získala finanční prostředky k jeho zakoupení. „Na tento nápad mě přivedla paní, od které si chci vozík zakoupit. Věřím, že se díky němu stanu samostatnější a nebudu odkázána tolik na pomoc druhých,“ svěřila se.

Šárka žije s maminkou, která má v současné době v péči i neteř, takže nemohou pořídit vozík za vlastní peníze. Výzva na platformě znesnáze21 nese ovoce. Během jednoho dne se podařilo vybrat téměř 70 % požadované částky. „Velmi mě taková solidarita překvapila a opravdu jsem to nečekala. Všem dárcům z celého srdce velmi děkuji,“ netajila dojetí Šárka Svobodová, která mimo jiné ráda poslouchá hudbu a stará se o tři morčata.

Ještě 88 dnů

Na dosažení finální částky, která je stanovena na 70 659 korun, zbývá ještě 88 dnů. Anonymní dárci kromě peněz připojují i slova podpory jako „Držím palce, jste bojovnice“, „To dáme“ či „Šárko, ať se daří“. Sbírku na skládací elektrický vozík lze podpořit na internetových stránkách ZDE.

Novinka mezi sbírkami

Inovativní dárcovská platforma znesnáze21 umožňuje ve velmi krátkém čase založit on-line charitativní sbírku pro lidi v tíživé životní situaci či pro neziskové organizace. Poté, co pracovníci fondu důkladně ověří pravdivost sbírky, ji zařadí na webovou stránku, kde na ni může veřejnost přispět formou tzv. crowdfundingu.

„Lidé získají kvalitní, technologicky vyspělou a systematickou možnost, jak přispívat na charitativní projekty, navíc s vysokou mírou jistoty, že přispívají skutečně lidem či organizacím, jež pomoc potřebují, a nejedná se o podvod. V tom spočívá unikátnost znesnáze21 a jsem přesvědčen, že projekt má potenciál být globálně úspěšný,“ říká Karel Janeček, zakladatel a předseda správní rady Nadačního fondu pomoci.