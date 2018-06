Mladí hasiči z Těpeř slaví postup na Mistrovství ČR ve hře Plamen

Těpeře /FOTO/ – „Zřejmě slušnej oddíl, no…“ Řeč tentokrát není o STS Chvojkovice Brod z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje, ale o mladých hasičích z Těpeř u Železného Brodu. Parta mladých hasičů z vesnice, ale třeba i od sousedů ze Bzí, spolu vyrůstá už čtrnáct patnáct let.

Po letošních prázdninách je čas a povinnosti rozhází do různých koutů, ale teď před sebou mají vrchol. Nejen sezóny, ale i vrchol svého snažení v hasičské hře Plamen. Příští týden totiž vyrazí na mistrovství České republiky. V renovované avii je čeká více než dvousetkilometrová cesta a poté čtyřdenní pobyt v západočeské metropoli. Mistrovství se koná 1. až 5. července v Plzni.

Postup na republiku si starší žáci SDH Těpeře vybojovali na krajském kole hry Plamen, které hostil atletický stadion na Střelnici v Jablonci. „A byl to napínavý závod, protože do poslední disciplíny to nevypadalo, že by naši měli sílu bojovat o nejvyšší příčku. Šance po prvních disciplínách byla malá, ale byla,“ přiblížil asistent trenéra SDH Těpeře Dominik Matouš.

Pouze celková první příčka totiž zaručovala postup do finále v Plzni. Soutěžilo se celkem v šesti disciplínách závodu požárnické všestrannosti, požárním útoku CTIF, štafetě CTIF, štafetě na 4 x 60 metrů, štafetě dvojic a nakonec v klasickém požárním útoku. Poslední disciplína je zřejmě nejdůležitější, protože při rovnosti bodů více družstev je výsledek z ní pro pořadí určující.

Po prvních třech disciplínách byli ve vedení starší žáci SDH Poniklá na Semilsku, kteří jsou největší rivalové Těpeřských už pěkných pár let. Ti se mezitím přetahovali o druhou příčku s hasiči z Frýdlantu. Když Frýdlant ovládl štafetu na 4 x 60 metrů a Těpeřští byli opět druzí, vypadalo to s nadějemi mladých hasičů z Jablonecka zle. Průběžné druhé místo za Poniklou nebylo špatné, hasiči se ale obávali útoku. „Nevěřili jsme stroji,“ vysvětlil Dominik Matouš.

Ani klasický útok nevyšel zcela podle představ. Těpeřští opět na druhém místě disciplíny a opět před nimi Frýdlant. Po součtu bodů ale bylo jasno. Těpeře a Poniklá stejný počet bodů, lepší čas v rozhodujícím klasickém útoku ale měly lepší Těpeře. A radost mohla propuknout. „Vždy druzí“ Těpeřští celkově ovládli krajské kolo hry Plamen a stali se vyslanci Libereckého kraje na mistrovství republiky v Plzni.

Výkon si ale pochvalovali i chvíli zklamaní mladí hasiči z Poniklé. Ti totiž letos obměnili tým, který doplnila spousta dětí, která ještě loni soutěžila za mladší žáky. „Děti se teprve poznávají, tým je ale už teď výborný,“ pochválil svěřence trenér SDH Poniklá Kryštof Hájek.

Těpeřští mají ještě týden na to vyladit disciplíny na vrchol sezóny. „Bude více tréninků, čtyři v týdnu. Potřebujeme zlepšit běh, štafetu CTIF i útok,“ plánoval Dominik Matouš. Z týmu Těpeřských sálá síla, která za rok už nebude pospolu. A mistrovství ČR proto obětují mnohé. „Chceme se umístit do čtvrtého místa,“ přeje si členka úspěšného týmu Anna Sedláková.

SDH Těpeře je známý svou prací s mládeží. Na mistrovství ČR postoupili mladí hasiči třeba v roce 2013. O rok později přivezla do malé vísky nad Železným Brodem tři zlaté a jednu stříbrnou medaili z mistrovství světa dorostu a juniorů Anežka Masná.