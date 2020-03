Za to, že je skatepark zavřený, paradoxně může tak trochu i Kevin. Roztrhl si tu o vystupující šroub zadní část těla. Chce tu ale provádět kaskadérské kousky dál. S kamarády teď jezdí na koloběžkách, kolech i skateboardech po městě.

„Víme, že to není ideální pro nás ani pro městský majetek. Snažíme se jezdit trénovat jinam, to ale znamená vyrazit třeba až do Pardubic nebo do Německa,“ popsal Kevin. Rozhodl se, že za osud jabloneckého skateparku bude bojovat viditelněji. Po dohodě s ostatními freeridery založil internetovou petici, kterou do dnešního dne podepsalo více než sto padesát převážně jabloneckých příznivců rychlých koleček. „Stav překážek byl špatný už dříve. Přišlo nám, že se o ně správci parku nestarali,“ popsal Rádl.

Není ostatně jediný, kdo ve zdejším skateparku vyrostl. Vilibald Vítek je freestyle cyklista, lidé si ho mohou pamatovat z vystoupení před jabloneckou radnicí, kde předváděl salta na kole v rámci Dne studentů. Se svým uměním ale jezdí po celém světě. „Pamatuji, že park byl snad ještě v horším stavu, než ho zavřeli, a bylo stále otevřeno. Jablonecký skatepark mi dnes už nestačí, takže jezdím jinde, ale prakticky jsem tam vyrostl, takže vztah k němu mám velký,“ sdělil Vítek.

Jablonecký magistrát chce mladíkům vyjít vstříc, a proto chystá sportovní areál znovu otevřít. „Jak to umožní počasí, provedeme kontrolu překážek a ty špatné půjdou pryč,“ sdělil náměstek primátora Petr Roubíček. Skatepark leží na městském pozemku mezi bazénem a sportovní halou, nedaleko od něj stojí několik obytných domů. Jestliže mladým lidem na „prkýnkách“ zavření sportovního stánku vadí, lidé z okolí mají opačný názor. Skatepark je rušil.

„To byly každý den rány jako z děla, když tam skákali. Teď je zaplaťpánbůh klid,“ popsal asi šedesátiletý muž vyklánějící se z okna nedaleko ráje prkýnkářů. Mladí lidé podle něj do areálu vnikali přes plot i v noci a dělali hluk. „A to nemluvím o tom, jak nezletilí řvali, kouřili marihuanu a popíjeli alkohol,“ doplnila souseda paní Markéta.

S jedním skateparkem tak má město dva problémy. Vyřešit je chce oba najednou. Úředníci už vytipovali místo, kam by se mohl přesunout. „Blíž k bazénu, do odlehlejší části zahrady. Obyvatelé okolních domů by neměli být ani zdaleka tak obtěžováni,“ popsal Roubíček.

A co se současným místem skateparku? Vzhledem k tomu, že místo je vyasfaltované, je pravděpodobné, že zde po dílčích úpravách vznikne možná až padesát parkovacích míst.