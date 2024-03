Léta tady měli zázemí chlapi z technických služeb. Když se před nedávnem přestěhovali do zrekonstruovaného kulturního domu, místnosti osiřely. Ne nadlouho. Dnes tu voní káva, z proskleného pultu se usmívají zákusky, dorty i chlebíčky.

Pavlína Vojtíšková si splnila sen. O otevření kavárny, kde by mohla prodávat své cukrářské výrobky, uvažovala již několik let. Že to bude na vesnici si nedokázala představit. Dnes po večerech spolu s dcerou Kateřinou peče dorty a zákusky, které druhý den prodává právě v přízemí janovské radnice.

„Otevřít kavárnu na malé obci? Všichni mě od toho nápadu odrazovali, což mě ale spíš povzbudilo. Šli jsme do toho," pousmála se Pavlína. Nejprve bylo třeba prostory uzpůsobit. Přece jen, zázemí pro technické služby není koncipované na to, aby se tu obratem mohla otevřít kavárna. „Za pomoci obce jsem se podílela finančně i fyzickou prací na rekonstrukci prostor. Stálo to za to."

Starost o kavárnu sdílí se svou dcerou Kateřinou. „Trvalo to dlouho, ale teď jsem nadšená. Domlouvaly jsme se na otevření kavárny společně. Mamka by to sama zvládala těžko. Takhle se poradíme a napečeme na další den," popsala Kateřina.

Pavlína peče již dlouhá léta. Začala klasicky pro rodinu, poté pro známé. Najednou se na ní začali obracet sousedé, zda by neupekla tuhle dort, jindy zákusky na rodinnou oslavu. Protože zájemců přibývalo, napadlo jí, zda svůj um nepředat do širšího okolí. A tak založila živnost. „Takhle peču také už několik let. Dorty si u mne objednávají lidé z Jablonce, Liberce, pár dortů už snědli i v Praze," pousmála se cukrářka.

A tak na sociálních sítích vznikly stránky s názvem Mlsné myšky. Proč myšky? „Vzniklo to z domácí tradice. Myško mi říkal tatínek," přiblížila Pavlína.

Základem jejich dortů, zákusků, ale i chlebíčků je dobrá surovina. Sladkosti peče z klasických surovin, převážně čerstvého ovoce a bez chemie. Pilně se učí i dcera. „Ráda zkouším péct nové věci. A v téhle kavárně můžu zkoušet pořád. Můžu rozvíjet cukrařinu dál a dál," dodala Kateřina.

Ale zákusky a dortíčky bez kávy? Skoro nemyslitelné. A protože i káva musí být v takové vesnické kavárně „echt“, nakupují ji z rodinné pražírny ve Vysokém nad Jizerou. Chutná skvěle, jak může potvrdit i redaktor Jabloneckého deníku. Není to bez odezvy. O polední přestávce sem vrazí i bývalí „obyvatelé" prostor. „Dáme si kávu, chlebíček nebo zákusek, sem tam vezmeme i něco domů. Moc holkám fandíme," poznamenal zaměstnanec obce Jaroslav Suchánek.

Matka a dcera mají další plány. Na léto by rády na prostranství před radnicí a tedy kavárnou, otevřely předzahrádku. „Alespoň pár míst. Dnes tu sice parkují auta, ale dokázala bych si představit, že by si dal někdo kávu a zákusek venku," doplnila Pavlína Vojtíšková.