FOTO: Hradištěm duněly motory Liazek. Vzpomínalo se na jejich výrobu

V Mnichově Hradišti se konala vzpomínková akce, která připomínala 70 let od zahájení výroby nákladních aut Liaz v tamním výrobním závodě a zároveň 20 let od té doby, co sjelo z linky poslední auto.

V Mnichově Hradišti se konala vzpomínková akce, která připomínala 70 let od zahájení výroby nákladních aut Liaz v tamním závodě. | Foto: se souhlasem Radky Baloghové