Závěr večera patřil nádherným společenským róbám Jiřiny Tachmanové, které spolu se šperky Michaely Mölerové a její společnosti MISAMO přítomné doslova uchvátily. Závěrečné defilé doplnil opět tenorista Dušan Růžička, který zazpíval skladby z Mekky módy Itálie a Španělska. Projekt Next Generation roste a sílí. Celý večer byl vysílán on line a nyní je k dispozici na kanále YouTube.

Móda 2021 Next Generation. | Foto: Martin Kubišta

Večer plný módy, krásy, účesů, ale i hudby, elegance a dobré zábavy, tak by se dal několika slovy popsat projekt s názvem Móda 2021 Next Generation, jehož druhý ročník rozzářil v úterý 14. září Městské divadlo Jablonec.

