Důvodem je obří navýšení ceny za dílo. Jablonečtí radní proto doporučili, aby zastupitelé na únorovém jednání rozhodli o odložení stavby.

Zhotovitel dodal městu projektovou dokumentaci pro stavební povolení, které je nutné k podání žádosti o dotaci. Součástí dokumentace je také aktualizovaný rozpočet, který se oproti předpokládaným nákladům na realizaci terminálu zvýšil.

A to z 236 milionů korun bez DPH na 380 milionů bez DPH. „Celková cena včetně DPH se vyšplhala na skoro 460 milionů,“ přiblížil náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček.

Město mělo na projekt získat až dvousetmilionovou dotaci z IPRÚ. Ta byla navýšena z původních 152 milionů o 12,5 milionu přesunutých z projektu Cyklopruhy Palackého. Nepomohl ani přesun dalších 40 milionů korun po konci plánování dopravního terminálu v Liberci a neschopnosti úředníků připravit pro Liberec jiný projekt.

Zvýšení ceny projektant zdůvodnil meziročním razantním nárůstem cen stavebních prací a materiálů o cca 13-15 procent, ale i naceněním výrazných požadavků správců a vlastníků inženýrských sítí v dané lokalitě a vlastníka vodního toku, kterým je státní podnik Povodí Labe. „To jsou věci, které jsou mimo kontrolu města,“ poznamenal Roubíček.

Odborníci navíc zjistili, že během prací nemůže být zbourána někdejší tržnice na místě budoucího terminálu. Hlavní stavba je totiž pod terénem přilehlé Kamenné ulice a tvoří její opěrnou zeď. „Bylo doporučeno, abychom ji nebourali, jinak by mohla vozovka sklouznout,“ vysvětlil Roubíček.

Souběh všech nových poznatků znamená nejen výrazné prodražení projektu, ale i nemožnost stavbu do určeného termínu stihnout. „V takovém případě by město přišlo i o dvousetmilionovou dotaci,“ doplnil náměstek.

Výstavbu terminálu plánuje Jablonec už pět let. Ještě v červnu loňského roku to přitom vypadalo, že se letos se stavbou začne. Město totiž získalo pro stavbu územní rozhodnutí. Vedení radnice deklarovalo, že se stavba do termínu, tedy do posledního červnového dne roku 2023, stihne. Tehdy se ale ještě operovalo s celkovou cenou 260 milionů korun. Dosud není vydané stavební povolení a město ani nevyhlásilo veřejnou soutěž na zhotovitele stavby.

„To neznamená, že projekt končí. Posuneme ho do dalšího dotačního období, možná proběhnou nějaké jeho dílčí korekce. Základní myšlenka zůstává,“ doplnil Roubíček.

Terminál má vyrůst na místě mezi ulicemi Kamenná, Lipanská a 5. května. Vést sem má v budoucnosti i prodloužená tramvajová trať. Návrh terminálu je velkolepý, ve stavbě převažuje sklo, čímž by dopravní uzel vizuálně navázal na nedávno dokončenou přístavbu sousedícího Muzea skla a bižuterie.

„Inspirací pro navrhované řešení je sklo, voda, třpyt a zeleň. Návrh doplňuje existující strukturu města. Terminál je navržen jako transparentní skleněný hranol, který vytváří odezvu nové přístavbě muzea,“ upřesnil při prezentaci návrhu architekt Petr Šikola z vítězné architektonické kanceláře Domyjinak.