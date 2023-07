Před dvěma lety otevřelo v Turnově krejčovství a pletařství AjjA, které za tu dobu našlo nový domov v místní Uličce řemesel. Jeho majitelka Alena Novotná toužila být architektkou i módní návrhářkou, a díky své cílevědomosti má módní salon v centru města.

„Mé zákazníky spojuje touha po oděvu, který by dobře padl na jejich postavu, vystihoval jejich osobnost a byl kvalitně zhotovený,“ řekla Novotná. Mezi její zákaznice patří jak mladé slečny, tak i dámy důchodového věku. Někdy do krejčovství zavítají i muži.

„Mé klientky jsou uvědomělé a záleží jim na tom kde, jak a z čeho byly jejich šaty vyrobeny. Chtějí se v oblečení prostě cítit skvěle, mít něco originálního,“ dodala s tím, že často dají na její rady a neopomíjí je proškolit i ohledně údržby oděvů. „To je v dnešní konzumní době dost podceňované a opomíjené téma,“ zdůraznila.

Prvorepublikový salón se vyznačuje tím, že velkou roli vedle samotného oblečení hraje přístup k zákazníkovi a servis. Krejčová se musí nejdříve seznámit s tím, co klient opravdu potřebuje a poté ho obeznámit s možnostmi.

„Oděv by měl být v první řadě funkční. Mám ráda variabilitu a praktičnost. Mojí specialitou jsou kapsy u sukní. Nabízím také možnost úprav oděvů, případně jejich upcycling,“ podotkla Novotná. Ta sbírá inspiraci při cestování a zajímavé motivy a potřebný odpočinek nachází v přírodě. „Mojí velkou inspirací je Japonsko, kde jsem se zastavila na několik dní cestou z Nového Zélandu. Dokonce jsem si přivezla kimono pro studijní účely,“ podotkla.

Za dva roky ušila nespočet oděvů, některé ji doposud utkvěly v paměti. Příkladem jsou smaragdově zelené hedvábné šaty na svatbu do Itálie. „Hedvábí je úžasný materiál. Lehký, příjemný na tělo, dobře vypadající, ale náročný na zpracování. Já jsem ale velmi pečlivá a trpělivá. Připravila jsem dva návrhy, zákaznice si jeden vybrala a na tom jsme dále pracovaly na zkouškách. S výsledkem jsme obě velmi spokojené,“ svěřila se talentovaná krejčová.

Sama je názoru, že textil jako obor má rozhodně budoucnost. Podle ní spíše vyvstává otázka, kam bude textilní průmysl směřovat kvůli jeho dopadu na životní prostředí. „Oblečení, a nejenom oblečení, vyráběné lokálně bude mít do budoucna stále větší smysl. Lidé si to postupně uvědomují a jejich spotřebitelské chování se pomalu mění. O rychlou módu už tolik lidí nemá zájem, roste poptávka po originálních a kvalitních oděvech,“ zamyslela se.

Plánů má do budoucna celou řadu, nechce usnout na vavřínech. V nejbližší době vzniknou oděvy ready to wear v malých sériích. Mezi dlouhodobé plány patří dokončení kolekce pletených oděvů „Winter Road” inspirovaných stáží v Polsku. Ráda by vybudovala fotografické studio, chce se zaměřit na portrét a umělecké akty. „A nově jsem začala dálkově studovat výrobu piva. Mám vymyšlený název i logo pivovaru a několik uvařených svrchně kvašených piv,“ uzavřela vyprávění Alena Novotná.