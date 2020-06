Od 29. června do 1. července bude zcela uzavřená ulice Růžová. Zavřená bude část od domu s č.p. 44 až ke křižovatce s ulicí K Černé studnici. Důvodem uzavírky je montáž rodinného domu. Jeřáb zde bude vykládat jednotlivé díly domu z kamionu. Objízdná trasa povede obousměrně ulicí U Zastávky a po přilehlých komunikacích.

Na pravém chodníku v ulici Budovatelů je ve směru od okružní křižovatky U Zeleného stromu lešení. Stát zde bude až do 14. července. Do silnice sice zasahuje minimálně, ale řidiči musí dávat pozor na chodce, kteří se lešení vyhýbají a vstupují do vozovky.