165 let starý kamenný most přes Jizeru se bourat nebude. Vedení Libereckého kraje se na poslední chvíli rozhodlo o odložení rekonstrukce historického mostu přes Jizeru v Poniklé.

Historický kamenný most z roku 1856 přes řeku Jizeru v Poniklé. | Foto: Deník/Petr Vodseďálek

Kraj se chce vydat jinou cestou. "Budeme hledat jiné řešení, s cílem historický a stavebně výjimečný most zachovat. Původně naplánovaná stavba nového mostu, která by znamenala zánik toho stávajícího, se tak ruší. Jednáme s dodavatelem o odstoupení od smlouvy. Zároveň přijmeme všechny potřebné kroky k tomu, aby se kamenný obloukový most z roku 1856 podařilo zachránit v jeho původní podobě, prověříme znovu všechny možnosti," informoval ve středu 7. července ráno hejtman kraje Martin Půta. Dodal, že Liberecký kraj bude iniciovat prohlášení ponikelského mostu za technickou památku.