„Jde o důležitou komunikaci, v době uzavřené ulice Budovatelů tudy vede objízdná trasa. Most však už byl v tak špatném stavu, že jsme museli k jeho rekonstrukci přistoupit zuž letos,“ vysvětlil náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček.

Od pátku 24. září je opět průjezdný most v jablonecké ulici Vodní. Ačkoliv se počítalo s jeho otevřením od 1.října, podařilo se jej zprovoznit o týden dříve. Na mostě, který byl v havarijním stavu, se pracovalo od května. Práce byly plánované do konce září a město za rekonstrukci zaplatilo čtyři miliony korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.