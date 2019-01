Smržovka - Práce na železničním mostě na Dolní Smržovce si vyžádají částečnou a v červnu také úplnou uzavírku komunikace 1/14. Zahájeno bylo už rozebírání starého kamenného klenutého mostu.

Most ve Smržovce pomalu mizí | Foto: Jakub Hnídek

Stavba pochází z roku 1890, tj. z doby výstavby železniční trati. „Most je ve velice špatném, nevyhovujícím stavebním stavu a vykazuje klasické poruchy kamenného zdiva – vypadané spáry, trhliny v kamenech, vyboulené zdivo, výluhy a promáčení zdiva,“ uvádí revize z června roku 2002 použitá k technické dokumentaci této stavby. Kamenný most bude nahrazen novým železobetonovým mostem. Přičemž dojde k tzv. napřímení komunikace, kterou umožní nová velikost mostního otvoru. Silnice v tomto úseku tvoří ´esíčko´, které bylo příčinou řady dopravních nehod a neumožňuje plynulou jízdu větších nákladních vozidel a autobusů. Rovněž budou stavbaři pamatovat na pěší. Vozovka byla dosud bez chodníků. Při rozebírání mostu bude také zde doprava řízena semafory. Pouze ve dvou dnech, a to: 7. června od 6.00 do 24.00 hodin a 29. června od půlnoci do 24.00 hodin bude silnice v Dolní Smržovce úplně uzavřena.

Výluka na trati Jablonec nad Nisou - Smržovka - Tanvald

Ve dnech 21. května - 4. července bude z důvodů opravných prací na smržovském viaduktu a rozšíření železničního nadjezdu v Dolní Smržovce (u Seby) výluka v traťovém úseku Smržovka - Tanvald. Vlaky budou v úseku Smržovka - Tanvald a zpět nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Přeprava jízdních kol bude po dobu výluky v úseku Liberec - Tanvald omezena na maximálně 5 kol na vlak. Vlaky směr Josefův Důl budou ze ŽST Smržovka odjíždět včas a nebudou čekat na zpožděné autobusy náhradní dopravy ze směru Tanvald. Vlaky směr Liberec budou v ŽST Smržovka čekat na zpožděné autobusy náhradní dopravy od Tanvaldu maximálně 10 minut. Vlaky směr Desná - Kořenov - Harrachov budou v ŽST Tanvald čekat na zpožděné autobusy náhradní dopravy od Smržovky maximálně 10 minut.

Ve dnech 11. června - 25. června bude z důvodů opravných prací na mostech výluka v traťovém úseku Jablonec nad Nisou - Smržovka - Tanvald. Vlaky budou úseku Jablonec nad Nisou - Smržovka - Tanvald a zpět nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Přeprava jízdních kol bude po dobu výluky v úseku Liberec - Tanvald omezena na maximálně 5 kol na vlak. Vlaky směr Josefův Důl budou ze ŽST Smržovka odjíždět včas a nebudou čekat na zpožděné autobusy náhradní dopravy ze směru Tanvald a Liberec. Vlaky směr Liberec budou v ŽST Jablonec nad Nisou čekat na zpožděné autobusy náhradní od Smržovky maximálně 10 minut. Vlaky směr Desná - Kořenov - Harrachov budou v ŽST Tanvald čekat na zpožděné autobusy náhradní dopravy od Smržovky maximálně 10 minut.

Ve dnech 7. června a 29. června by měla v být neprůjezdná (uzavřena) i silnice I/14 v úseku Dolní Smržovka - Tanvald. Po dobu této uzávěry budou autobusy náhradní dopravy vedeny v trase Smržovka - Smržovka střed - Smržovka, Dolní Smržovka - (Albrechtice v JH - Desná) - Tanvald. V této době nebude obsluhována zastávka Tanvald zastávka. Vzhledem k předpokládanému zpoždění většímu než 10 minut, vlaky směr Josefův Důl a Liberec budou ze ŽST Smržovka odjíždět včas a nebudou čekat na zpožděné autobusy náhradní dopravy ze směru Tanvald. Cestující od zpožděných autobusů náhradní dopravy budou dále přepraveni následujícím vlakem. Vzhledem k předpokládanému zpoždění většímu než 10 minut, vlaky směr Desná - Kořenov - Harrachov a Železný Brod budou ze ŽST Tanvald odjíždět včas a nebudou čekat na zpožděné autobusy náhradní dopravy ze směru Smržovka. Cestující od zpožděných autobusů náhradní dopravy budou dále přepraveni následujícím vlakem.