Obec proti motorkářům vystupuje dlouhodobě, podle starosty se motorkáři mstí a schválně motory svých strojů v obci tůrují. „Někteří se otáčejí na odbočce z hlavní silnice na Radčice, vytočí motory a vrací se zpátky na Železný Brod,“ přiblížil Tiller.

Motocykly dosahují takového hluku, že pokoj nemají ani v obci Radčice, která leží jen pár set metrů od Loužnice. „Rozléhá se to údolím, u nás nemáme o moc větší klid než dole,“ poznamenala starostka Radčic Dagmar Havlová.

Policisté o situaci na úseku vědí, mají však omezené možnosti, jak zasáhnout. Třeba hluk měřit nemohou, nemají na to přístroje. A tak se omezují na měření rychlosti a občasné větší bezpečnostně dopravní akce, kdy je na úsek silnice nasazen i policejní vrtulník. "Policisté kontrolují bezpečnost provozu v daném úseku v rámci běžné služby. Navíc je tento úsek předmětem větších dopravně bezpečnostních akcí za asistence vrtulníku. Takové akce máme naplánované i letos," potvrdila mluvčí krajské policie Adéla Fialová.

Podle místních obyvatel ale nemají podobné akce až takový smysl. „Přijde mi, že o plánovaných akcích ví. Motorkáři jsou komunita, kde jsou určitě i policisté,“ poznamenal jeden z obyvatel Loužnice. Ve stejném duchu hovoří i Marcel Tiller. „Navíc jsou ty větší dopravní akce naplánovány dlouho dopředu, a tak se stává, že probíhají za deštivého počasí, kdy motorkáři nejezdí. Nebo v časech, kdy také nejezdí, například brzy ráno,“ podotkl.

Podle dat České asociace pojišťoven jsou na Jablonecku dva nejnebezpečnější úseky silnic. Konkrétně v úseku silnice I/65 u křižovatek na Rádlo, respektive Dobrou Vodu, a pak právě v úseku silnice I/10 mezi Železným Brodem a Loužnicí.

Motocyklisté si silnici v krásném stavu oblíbili především kvůli širokým táhlým zatáčkám už před mnoha lety. A právě oni tady mají na svědomí většinu nehod. „Jakmile je sucho a teplo, sjedou se jich sem desítky a jezdí v úseku mezi Loužnicí a Železným Brodem tam a zpátky,“ popsal Tiller.

Starostové z okolních obcí už byli dokonce v Praze na ředitelství dopravní policie. „Dostali jsme příslib, že policie změní taktiku. Co přesně udělají, nemůžu říct, to by se pak minulo účinkem. Uvidíme, jestli to pomůže,“ doplnil Tiler.

Na úsek se zaměřil i krajský Tým silniční bezpečnosti. „Upozorňujeme na tento úsek reportážním videem, které můžete najít například na webu ucmeseprezit.cz. Snažíme se motocyklistům vysvětlit, jaké nebezpečí v takových lokalitách číhá a jak rychle mohou udělat osudovou chybu. Poukazujeme také na bezpečnou alternativu. Na autodromy a polygony, kde probíhá řada programů a kde mohou zkusit ostřejší jízdu,“ vysvětlil ředitel Týmu Jan Polák.

Trošku paradoxně má v Loužnici své sídlo motoklub Kumpáni. Tihle motorkáři ale jezdí převážně na mohutných chopperech. „Kdysi si lidé mysleli, že s tím mají Kumpáni něco společného, ale i nám se tenhle trend mladých osmnáctiletých kluků na silných strojích nelíbí. Ale s tím my nic moc nenaděláme. Ani nemá cenu na ně nějak působit, vysmějou se vám,“ poznamenal prezident motoklubu Kumpáni Milan Šimek.

Úsek silnice I/10 je také místem častých nehod motorkářů. Třeba o víkendu na přelomu dubna a května tu havarovali dva motocyklisté během několika minut.