Podle předpovědi by mělo jít o poslední takto chladnou noc, ve čtvrtek 3. března k večeru by se měla obloha zatáhnout a o nadcházející noci by mělo místy i sněžit. Přes den se teploty dostanou k pěti až osmi stupňům Celsia, nad nulou bude i na horách.

Mohl to být poslední Josefův lyžařský výlet. Zachránil ho elektrický výboj

Zmrazky jsou na silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš na Semilsku a policisté na svém dopravním webu varují před namrzlou vodou na silnici mezi Libercem a Kryštofovým Údolím u Hamrštejna. Povrchy vozovek v kraji jsou jinak suché a vymrzlé.