Jablonecká galerie už před Vánoci připravila reprezentativní přehlídku děl sklářského výtvarníka, sochaře a malíře Oldřicha Plívy. Návštěvníci tak mohou spatřit více než třicet prací z posledních třiceti let jeho činnosti. „Oldřich Plíva se narodil v roce 1946 ve Mšeně a je místním velkým patriotem. O to více nás těší jeho zájem vystavovat v naší galerii,“ uvedla majitelka areálu, ve kterém sídlí Nisa Factory, Zuzana Slámová.

Plívovy práce se pohybují na rozhraní minimalismu a geometrické abstrakce, opakující se motivy nejsou nikdy shodné. Instalace je doplněna výběrem z obrazů geometrické abstrakce. Výstava Oldřicha Plíva Pokračování je ohlédnutím za pozoruhodnou tvorbou tohoto autora s přednostním zaměřením na obor skleněné plastiky z taveného skla od počátku devadesátých let 20. století do současnosti. Do výběru jsou zařazeny skleněné objekty a obrazy a prezentaci doplňuje projekce Plívových děl, která se nacházejí v soukromí a veřejných sbírkách, nebo dnes již neexistují.

„Do výstavy byly zařazeny zejména objekty z taveného skla a plastiky broušené z bloků, které jsou velmi náročné na kvalitu technologického i výtvarného provedení. Instalaci jsem doplnil výběrem z jeho obrazů geometrické abstrakce. Tvorba Oldřicha Plívy je myšlenkově, názorově i umělecky zcela originální a jeho sochařská díla, zastoupená v řadě domácích i zahraničních muzeí a galerií, představují významný vklad do novodobé výtvarné kultury,“ zdůraznil kurátor výstavy a velký znalec sklářství nejen v regionu Oldřich Palata.

Plívovu prezentaci doplňuje výběr z prací pozapomenutého textilního výtvarníka Rudolfa Mejsnara. Kromě uměleckého nadání oba autory spojuje i rodinná přízeň. Jeho tištěné tkaniny, navrhované pro tehdejší textilní národní podniky se dočkaly zaslouženého ocenění na světových výstavách EXPO 58 v Bruselu a EXPO 67 v Montrealu. „Společná výstava obou autorů je nejenom zaslouženým připomenutím mimořádné tvorby, ale zároveň přesvědčivou inspirací pro nastupující uměleckou generaci,“ dodal Palata. Výstava potrvá do 31. března a další komentovaná prohlídka se uskuteční poslední den výstavy.