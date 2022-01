Září minulého roku byl pro rodinu měsícem šťastným. Narodil se syn, 4,5letá dcera dělala rodině samou radost. Pavel našel poté, co pro něj neměli práci ve spediční firmě, nové slušně placené zaměstnání. Byt akorát tak pro rodinu, slušný automobil. Na konci listopadu se to ale zvrtlo. Vánoce už strávil s rodinou. Ale nebyly to obyčejné Vánoce, pro Pavla byly zřejmě nejtěžší v životě. Jen den před Štědrým dnem se vrátil z nemocnice. Bez velké části levé nohy.

Dnem, na který zřejmě do konce života nezapomene, se stala neděle 28. listopadu loňského roku. Odpoledne zamířil na nákupy. „Jak jsem jel s košíkem, najednou mně jakoby cvaklo v lýtku. Říkal jsem, si, že mi jen něco přeskočilo, žádnou bolest jsem necítil,“ popsal Pavel.

Navečer ho začalo v lýtku brnět, postupně se začala dostavovat čím dál prudší bolest. Nepomáhalo nic, teplá voda, ani nohy nahoře. „Bolest byla čím dál strašnější. Zavolal jsem Vlastě a ta mi zavolala záchranku. Pak už si moc nevzpomínám.“

„Pavel na nějakou bolest nedá. Takže když jsem ho viděla úplně zkrouceného, věděla jsem hned, že je zle,“ popsala Vlasta.

Léčba nepomohla, byl nutný zákrok

Lékaři diagnostikovali uzávěru tepny a pokoušeli se ji Pavlovi zprůchodnit. Otevřeli mu lýtko. Nejdříve v jablonecké nemocnici, pak i v krajské v Liberci. Jenže efekt se nedostavil. „To už se mi začaly dělat i skvrny nad kolenem, nohu jsem měl úplně ledovou. Lékař mi řekl, že mám svaly v lýtku jako uvařená kuřecí prsa. Když jsem viděl, že mi černají prsty, věděl jsem, že je všechno špatně.“

V podstatě sám si řekl, aby lékaři konali, lépe řečeno, aby mu nohu amputovali. „Jen jsem doufal, že mi zůstane koleno. Bohužel.“ Po několika dnech na lůžku se začal snažit chodit. Nejprve s chodítkem, poté s berlemi. Aby mohl na Vánoce domů. Z nemocnice odešel na svou žádost 23. prosince. „Bylo to složité, dům, ve kterém bydlíme, není bezbariérový, ale Pavel do prvního patra, kde máme byt, vyšel,“ přiblížila družka.

Dostat se ven z bytu a zase domů je ale pro Pavla řehole. Rodina a známí proto založili transparentní účet, na který mohou lidé zasílat peněžité dary. Peníze pak rodina použije na usnadnění života. „Peníze budou použity především na úpravu bytu kvůli vozíku a chodítku, na náklady spojené s dlouhou rehabilitací a běžný chod domácnosti, třeba na potřeby pro miminko,“ přiblížila iniciátorka vzniku účtu a sestra Vlasty Andrea.

Pomohl i starosta města a známý rodiny Tomáš Levinský. Mobilním rozhlasem poslal příběh a číslo účtu obyvatelům Rychnova. Ve čtvrtek 6. ledna bylo na účtu zhruba 170 tisíc korun. „Vidíme, že nám hodně přispěli Rychnováci, ale i lidé nám naprosto cizí. Všem moc děkujeme,“ svěřila se Vlasta.

Peněz nebude mít rodina nazbyt. „Chceme, aby Pavel podstoupil pobytovou rehabilitaci, kde by se naučil chodit s protézou. Pokud zbudou peníze, koupíme protézu nějakou lepší,“ doplnila Pavlova družka.

Pavel hledí dopředu s optimismem. „Musím se dát dohromady a rozejít se. Musím rodině vrátit všechno to, co pro mě teď dělají. Chci se vrátit do práce. Takže motivaci mám velkou. S pomocí rodiny a přátel to zvládnu, to vím.“

Transparentní účet, kam mohou zájemci posílat své příspěvky o jakékoliv výši, má číslo 2802085164/2010.