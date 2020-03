„Policisté zjistili, že muži, který se uvedeným způsobem rozhodl ukončit svůj život, je 37letý muž z Hrádku nad Nisou. Se svou přítelkyní se měl ten den vrátit do Jablonce z Prahy a po hádce s ní, kdy jí sdělil svůj úmysl ukončit život, odešel z autobusového nádraží směrem do ulice Dlouhá, kde v prostoru křižovatky s ulicí 5. května zanechal svrchní oblečení a odešel,“ řekla tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová.

Do pátrání se zapojili nejen policisté se strážníky, ale i policejní psovod se služebním psem. Svou pozornost zaměřili na les poblíž ulice Kokonínská. „Při tomto pátrání policisté muže nalezli v hlubokém lese mimo pěší stezky. Muž ležel v prohlubni ve sněhu, oblečen byl jen do půl těla a tričko si držel v ruce. Byl silně podchlazený a policistům přiznal, že takto v lese ležel asi dvě hodiny. Vlivem podchlazení muž nebyl schopen samostatné chůze, proto ho policisté zabalili do termofólie a přemístili ho do služebního vozidla. Mezi tím samozřejmě na místo přivolali posádku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, která o převezla na ošetření do jablonecké nemocnice,“ doplnila Sochorová.

Muž se podle svých slov nechtěl zabít, údajně se jednalo pouze o demonstraci sebevraždy směrem ke své přítelkyni, se kterou se před tím pohádal a do lesa šel proto, aby zmírnil svůj vztek. Nakonec všem hlídkám poděkoval za záchranu.