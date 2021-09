To se podařilo a muž začal komunikovat. Strážníci uhasili hrnec, uzavřeli hlavní přívod plynu do bytu a otevřeli všechna okna. „Zachráněný vypověděl, že si vařil a zřejmě usnul. V bytě byl sám a lékařské ošetření odmítl,“ doplnil Švarc. Na místo požáru dorazili také policisté a profesionální hasiči, kteří byt zkontrolovali termokamerou a vyloučili skryté ohnisko požáru.

Když hlídka vstoupila do bytu, našla silně doutnající hrnec na hořícím sporáku. „Byt byl plný kouře a v obývacím pokoji ležel na pohovce muž v bezvědomí. Strážníci jej vytáhli na chodbu a tam se ho snažili přivést k vědomí,“ doplnil ředitel strážníků.

„Volající oznamoval, že z oken se valí kouř a v bytě zřejmě hoří. Hlídka městské policie byla na místě do dvou minut a oznámení potvrdila,“ popsal ředitel MP Jablonec nad Nisou Michal Švarc.

