V Libereckém kraji díky příznivé epidemiologické situaci došlo k rozvolnění opatření. Kromě toho, že se vrátili do lavic žáci druhých stupňů základních škol, své brány v úterý 4. května opětovně otevřou i kulturní instituce.

Hrad Trosky. | Foto: Jiří Částka, balonové létání

Na návštěvníky Muzea skla a bižuterie čekají tři výstavy a novinky ve stálých expozicích. To vše až do neděle 9. května zcela zdarma. Stejně jako loni na jaře omezí kapacitu na maximálně šedesát lidí současně, aby dodrželi 15 metrů čtverečních na návštěvníka. „Velmi se na všechny své příznivce po čase zase těšíme, protože muzeum je bez diváků opravdu smutná instituce. A jsme rádi, že po nich nemusíme požadovat žádné testy, to bychom si v praxi nedokázali příliš představit,“ řekla ředitelka muzea Milada Valečková. Ta vítá skutečnost, že nemusí návštěvníky „lustrovat“, zda mají negativní testy. „Takové opatření si v praxi neumíme představit,“ dodala.