Olympic revival, kouzelník, vzdušná akrobacie, humanoidní robot Matylda, který vzbudil rozruch v muzeu kuriozit, nebo unikátní skleněný hudební nástroj. A samozřejmě poklady všech muzeí v regionu. Trocha historie a lehká exkurze do budoucnosti. To vše nabídne letošní Muzejní noc pod Ještědem. Koná se už za týden, v pátek 17. května.

V ten den se křižovatka Masarykovy a Vítězné ulice v Liberci stane středobodem města. Nebudou chybět stánky (třeba s vyhlášenými bratwursty pana Wagnera), koncerty a celá řada produkcí. „Křižovatka bude po celý večer uzavřená pro osobní dopravu. Vznikne tu pódium, na kterém se představí řada kapel. Program potrvá od 18. hodiny do půlnoci a vystoupí tu třeba soubory ze ZUŠ, kapela The Scoffers nebo Olympic revival,“ přibližuje Petra Kašková z Oblastní galerie v Liberci (OGL).

Lidé si mohou prohlédnout i expozice a výstavy v rámci komentovaných prohlídek. „Podle mě bude ale největším tahákem robot Matylda,“ domnívá se ředitel OGL Jan Randáček. Slavného robota z dílny Open TechLab v Jablonci nad Nisou si lidé mohou prohlédnout v prostoru před novou budovou galerie. Odtud je to jen pár kroků do Technického muzea. Na své si v něm přijdou milovníci starých mašinek a veškeré techniky, která brázdí silnice i koleje.

MUZEUM JEN Z VĚŽE

Účastníci Muzejní noci se letos paradoxně nepodívají do Severočeského muzea, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Vystoupat mohou alespoň na jeho věž a pozorovat hemžení i osvětlenou galerii z ptačí perspektivy. Nebo si s dětmi zahrát noční „bojovku“ v parku. A pak nasednout do některého ze stařičkých autobusů a vydat se do Vratislavic, království automobilů. Otevřeno bude Automuzeum v areálu pivovaru Konrád, kde nebude chybět ani ochutnávka piv, a samozřejmě i rodný dům geniálního konstruktéra se škraloupem nacistické minulosti Ferdinanda Porscheho.

Koho auta nezajímají, může zamířit do iQlandie s arénou robotů, experimenty či planetáriem za snížené vstupné. Otevřeno tu budou mít od 16 do 22 hodin. A pak už je čas znovu nasednout do autobusu s průvodčím nebo do legendární tramvaje T2 z roku 1962 a vydat se do sousedního Jablonce nad Nisou. I tam mají co nabídnout. Vždyť letošní rok připomene 115 let od založení Muzea skla a bižuterie.

Událost připomene vypuštění 115 balónků v úvodu večera. Pak si návštěvníci mohou vychutnat skleněnou krásu, která živila skláře v širokém okolí a pozvedla městys na město amerického střihu s výškovými domy a secesními vilami, které obdivují znalci architektury z celého světa. Podívat se mohou i do Indie prostřednictvím čerstvě otevřené výstavy.

„Samozřejmě si od této akce slibujeme, že lidé navštíví muzea v regionu nejen v tento den, ale také v průběhu roku na dalších zajímavých výstavách a akcích,“ upozornila krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová.

HUDBA ZE SKLA

Zahanbit se nedá ani památník u kostela sv. Anny, Dům národopisců Jany a Josefa Scheybalových. Tady si zase mohou lidé prohlédnout dílo „maloskalského Chagalla“ J. Jíry, „ochutnat“ divadlo nebo pivo z jabloneckého pivovaru. Skutečná lahůdka je ale připravená po 22. hodině, kdy se tu rozezní hudební nástroj ze skla. „Nejzajímavější částí večera bude koncert Bohemian Cristal Instrument Lenky Morávkové,“ potvrdila Petra Handlířová z Jabloneckého kulturního a informačního centra.

Umělkyně nejprve seznámí návštěvníky se svým nástrojem vyrobeném v Novém Boru v roce 2010, který sama navrhla podle instrumentu bratrů Baschetových Cristal Baschet. S ním umělkyně předvedla v mnoha zemích světa hudebně světelnou show. V kostele sv. Anny bude mít ale nový program s unikátními světelnými efekty tvořenými hologramy a odrazy skla světovou premiéru. Magické představení začne ve 22.30. Na závěr můžete zamířit do Městské galerie My, kde vystavuje jablonecký učitel, malíř a grafik Václav Vorlíček. Otevřeno bude až do půlnoci.