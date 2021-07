Snad každé město a městečko v Libereckém kraji má své muzeum. Návštěvníci v něm mohou obdivovat mnohé. Sklo, horniny, panenky, kočárky, historické předměty. Muzea pak většinou vedou zkušení pracovníci nebo místní nadšenci. Ale šestnáctiletý hoch?

„Muzeum už mají všude, v Pasekách, v Jilemnici, ve Vysokém, jen u nás nebylo. Tak už je,“ popsal Vladimír Petříček. V květnu otevřel v přízemí jablonecké radnice Muzeum Četnická stanice Jablonec nad Jizerou.

Začal sbírat věci v době, kdy děti pohltí školní docházka. Bylo mu sedm let. „Ani nevím, kdy to začalo. Zalíbila se mi historie, oblečení, které se nosilo za první republiky. Začal jsem sbírat věci z té doby a najednou se mi to začalo kupit,“ vzpomněl na začátky své sběratelské vášně. Možná, že za to mohou televizní seriály. Jak sám vypráví, líbí se mu jak Četnické humoresky, tak Četníci z Luhačovic.

První věci do sbírky našel ve veteši ve stodole, která tam zůstala po jeho pradědovi. A pak už to šlo. Něco dostal, některé předměty vypátral i sám. „Jednou z prvních věcí, kterou jsem měl, je hasičská uniforma z roku 1937 v moc pěkném stavu.“

Když věcí přibývalo, rodiče mu u rodinného domu postavili dřevěnou boudu, kde si mohl své exponáty uspořádat tak, že připomínaly malé muzeum. I bouda mu byla ale po pár letech malá. A tak se obrátil na zdejší městský úřad, zda by se v městečku nenašly nějaké vhodné prostory, kam by muzeum mohl přemístit.

V první fázi hledání se žádné vhodné prostory nenašly. Pak se ale uvolnil starý dvoupokojový byt přímo v budově úřadu, a tak začalo stěhování. Nejraději má uniformy. Ve sbírce má samozřejmě četnickou, pak policejní, hasičskou, ale i sokolský kroj.

„Lidi z okolí už o mně vědí, takže mi některé věci přinesou, nebo mi řeknou, že budou vyklízet půdu nebo stodolu, ať se přijdu podívat, jestli se tam něco nenajde,“ vypráví mladík v elegantním klobouku.

Ostatně, v obleku evokujícím sto let starou dobu chodí i do školy. Spolužáci jeho koníček berou, už se nediví, že si Vladimír ve volných chvílích oblékne četnickou uniformu nebo oblek se sakem inspirovaný meziválečnou módou.

Ve své sbírce má i exponáty, které opravdu používali četníci v Jablonci nad Jizerou. Třeba nástěnnou mapu Československa v podobě, jak stát vypadal v období mezi světovými válkami. Dominantou malého muzea je dobový motocykl. „Lidé, kteří se o tuto problematiku moc nezajímají, asi neví, že četníci používali svoje civilní motocykly, auta, jízdní kola a dostávali na jejich provoz přídavky od státu. Na benzín i na opravy,“ přiblížil.

Jeho muzeum, to není jen četnická stanice, ale i vzpomínka na činnost spolků a organizací, které v Jablonci za první republiky fungovaly, tedy na hasiče či sokoly.

„Jsem členem Vojenského klubu historie Plavy, mým velitelem je pan Fejfar. Účastním se jejich akcí, takže si některé uniformy nechávám také ušít, třeba vojenský kabát. Hraji někdy četníka, někdy vojáka Československé armády, jindy partyzána, občas vystupuji i za německou armádu,“ řekl Vladimír

Ale četnická stanice je pro něj nejdůležitější. Vladimír Petříček do ní stále shání propriety. „Sháním ještě spousty věcí, rád bych získal originální četnickou uniformu, ta mi chybí. Kdyby někdo nějakou našel, rád se přijedu podívat,“ přibližuje mladý nadšenec.

Muzeum Četnická stanice má otevřeno o víkendech vždy od 10 do 16 hodin, po telefonické domluvě ale Vladimír otevře muzeum i ve všední dny. A návštěvníci chodí. „Dokonce daleko více, než jsem čekal. Vstupné je dobrovolné, na rozvoj muzea, lidé vždy něco do kasičky vhodí.“

Do budoucna chce muzeum rozšířit a zřejmě přestěhovat do velkorysejších prostor. „Mám doma ještě pár exponátů, které by se daly vystavit, a stále mi něco přibývá. Zatím jsem ale rád, že město našlo alespoň tyto místnosti, za které jsem vděčný,“ doplnil mladičký četník z Jablonce nad Jizerou.