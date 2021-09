Víkend Křišťálového údolí nabízí hned první říjnový víkend nejen vstup do celého muzea zdarma, ale navíc bude ve vestibulu probíhat ukázka tradiční výroby černé bižuterie. Při práci budou moci návštěvníci koukat pod ruce Vladimíru Svatoňovi, jednomu z posledních výrobců tohoto zboží. „Málokdo ví, že k této speciální výrobě se dnes už používají pouze kamínky vyrobené ještě před 2. světovou válkou. Ne že bychom je v současnosti nedokázali vyrobit, ale jedná se o tak drahou technologii, že by výrobky nikdo nekupoval“, uvedla muzejní edukátorka Milena Zachařová. Pod jejím vedením si návštěvníci také mohou vyzkoušet svou vlastní zručnost a vyrobit si v muzejním ateliéru drátovaný šperk. Návštěvu muzea lze využít po celý víkend výjimečně už od 9 hodin.

Výstavní projekt Duše skla, vytvořený přímo pro skleněnou přístavbu, představí devět výtvarníků, kteří svá díla nejen navrhují, ale dokáží si je i sami vytvořit. „Od 8. října pak bude instalována výstava Hledání rovnováhy věnovaná designu československého lisovaného skla z let 1948-1989“, uvedl hlavní kurátor muzea Petr Nový. Návštěvníci by rozhodně neměli opomenout ani prohlídku stálých expozic, které muzeum pravidelně obměňuje a doplňuje. „Přijďte se k nám projít Čarovnou zahradou skla sedmi století anebo zažít Nekonečný příběh bižuterie!“, zve ředitelka muzea Milada Valečková.

Pokračují také oblíbené bižuterní kurzy, a to v sobotu 9. října výrobou náramku z šitých rokajlových listů. Na kurz je nutné se předem přihlásit.

Diskuzní pořad „Sklářské svítání“ bude letos zaměřen na to, „co můžeme udělat pro zachování ruční výroby skla a sklářských řemesel vůbec dalším generacím“. Koná se ve čtvrtek 21. října od 13 hodin a kromě diskuze nabídne rovněž volný vstup do muzea.

Zdarma mohou návštěvníci přijít na aktuální výstavy také o týden později, tedy ve čtvrtek 28. října v obvyklé otevírací době, a to u příležitosti státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu. Muzeum skla a bižuterie je otevřeno od úterý do neděle, vždy od 10 do 18 hodin.