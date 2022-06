Návrhy vznikly dle výtvarnice a designérky Márie Burešové spontánně. Výstava tedy nevznikla na objednávku, byť by se to k blížícímu se předsednictví Česka nabízelo. Návrhy nápojových sklenic inspirovaných jednotlivými státy Evropy začala Burešová posílat do státního muzea v Jablonci už v roce 2020. "A mně přišlo škoda, aby to skončilo jen na papíře," popsal Nový.

Oslovil tak sklářské společnosti napříč celým Libereckým krajem. Odezva byla vstřícná. Výrobky dle návrhu Burešové dorazily ze všech koutů regionu. Skleničky vyrobili ve Florianově huti v Častolovicích u České Lípy, v Lasvitu Ajeto z Lindavy, Martin Štefánek z Desné, společnosti Novotný Glass z Nového Boru, Pačinek Glass z Kunratic u Cvikova, své výrobky zaslala i společnost Preciosa Lighting z Kamenického Šenova a harrachovská Sklárna a minipivovar Novosad & syn.

Designérka se inspirovala typickými vlastnostmi té které země. „Jako symbol Dánska vnímám lodní komíny, Chorvatska odpočinek, Polska hrdost, Rumunska řezbářství,“ prozradila Burešová.

Skláři vytvořili 27 dvojic nápojového skla, vždy pohár na víno a šampaňské. Vyrobili je v několika vyhotoveních a díky tomu je bude možné prezentovat během českého předsednictví EU i na dalších místech. Podle Nového se počítá s Bruselem či Varšavou a Lodží.

Do skla se tvůrci pokoušeli přenést to, co je pro jednotlivé země Evropy podle Burešové typické. "Takže například pro Finsko jezera a myslím, že ze skleničky je to názorně vidět. Pro Francii tady máme tradici, tvar, na který se díváme, je hezky renesanční a spojený s červenou barvou, která je pro Francii také typická. Klasické je Irsko se čtyřlístky. Moc hezký je Kypr, inspirace vínem, jejich specifickou odrůdou, a takto bychom mohli pokračovat," popsal kurátor.

Muzeum otevře unikátní expozici

Muzeum navíc chystá otevření dlouhá léta plánované expozice Svět zázraků. Bude příběhem cesty vánočních ozdob do zaslíbené země za oceánem, nejdůležitějším odběratelem tohoto křehkého zboží totiž byly Spojené státy americké. Proto je nainstalována do tvaru pestrých mořských vln, nechybí ani zaoceánský parník či efektní mrakodrapy. Autorem scénografického řešení je známý designér Jakub Berdych Karpelis, logo expozice vytvořil David Matura.

Slavnostní otevření pro veřejnost se chystá na neděli 26. června. Jelikož je prostor expozice poměrně omezený, rozhodlo se muzeum prodloužit otvírací dobu až do 22. hodiny. Fakticky se tak návštěvníci mohou těšit na druhou muzejní noc. A nebude to jediná novinka. Současně bude mít svou premiéru nový muzejní ateliér, kde bude po celý den až do 18 hodin zvonečková dílna s možností tvorby vlastní vánoční ozdoby. Předtím vystoupí na letní scéně Eurocentra skupina Big'O'Band a v 16 hodin návštěvníci symbolicky odzvoní otevření expozice. Připraveno bude i občerstvení s překvapením. Celý program je zdarma. "Věříme, že Svět zázraků bude velkým lákadlem a dojem z něj bude zkrátka veliký," řekla ředitelka muzea Milada Valečková.

Muzeum skla a bižuterie Jablonec spravuje největší veřejnou sbírku skleněných vánočních ozdob na světě, čítá více než patnáct tisíc předmětů. Většinu z nich tvoří dar firmy Jablonex, která v roce 2008 muzeu přenechala celou vzorkovnu unikátních foukaných a dekorovaných vánočních ozdob. Součástí sbírky jsou též současná produkce i historické ozdoby z počátku 20. století, období první republiky (včetně daru potomků rodiny výrobce Václava Bergera z Bílé Třemešné) a let socialismu.