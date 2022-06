S trochou představivosti bude návštěvník vidět moře, na něm parník nebo mrakodrap. S nápadem přišel renomovaný designér a sklářský výtvarník Jakub Berdych Karpelis. „Hned na začátku jsme odvrhli téma vánočního stromku, to mi přišlo prvoplánované,“ poznamenal Berdych.

Prostřední podlaží prosklené přístavby muzea ve tvaru krystalu skrývá vpravdě kouzelný Svět zázraků. Ve vitrínách nápaditých tvarů září nasvícené vánoční ozdoby všech možných tvarů. Od klasických kulatých přes figurky a špičky na stromky až po pro českého návštěvníka poněkud bizarní ozdoby ve tvaru oblíbené americké značky hamburgerů. Ano, i hranolky v pytlíčku se dají ztvárnit jako vánoční ozdoba. Výjimkou nejsou ani figurky Santa Clause s vymalovanou americkou vlajkou.

„Asi nejdražšími ozdobami v expozici jsou napodobeniny slavných luxusních doplňků známé jako vejce Fabergé,“ přiblížila kurátorka expozice Dagmar Havlíčková. Mezi další zajímavé exponáty patří například ozdoba ve tvaru slona velká pouze jeden centimetr, naopak největším kouskem je 68 centimetrů vysoká špička. Sbírka čítá i foukané perle s fosforem uvnitř, které nahrazovaly dnešní ozdobné lampičky a svítící řetězy.

K vidění jsou ozdoby vyrobené za první republiky až po současnost. „Dnes už málokdo ví, že v době celosvětové krize se stala výroba vánočních ozdob státním projektem. Odstartoval v roce 1931 a v roce 1933 už patřila Česká republika k nejvýznamnějším exportérům ozdob,“ připomněl Nový.

Zajímavostí je zavěšení ozdob v prostoru. Vánoční ozdoby jsou zavěšeny na magnetických tyčkách a ty na kovovém pozadí. S ozdobami lze tak variabilně pohybovat a expozici obzvláštňovat. „Není to ani vidět a přitom to je nesmírně funkční. Soustavu tvoří na šestnáct set tyček různých délek. Systém pak dokáže vytvářet 3D instalaci,“ přiblížil Berdych, jehož vedení muzea vyzvalo, aby si nápad nechal patentovat.

Expozice Svět zázraků se otevře v neděli 26. června. Muzeum skla a bižuterie připravilo pro očekávaný velký zájem prodlouženou otevírací dobu.Zdroj: Deník/Radka Baloghová

Návštěvníci v expozici najdou jen základní data, podrobnosti si ale mohou vyhledat v muzejním audioprůvodci, který je k dispozici v pěti jazykových mutacích, nebo v publikaci k rozsáhlé muzejní sbírce.

Nápad na přístavbu muzea, která bude obsahovat i stálou expozici vánočních ozdob, vznikl už v roce 2013. Po mnoha peripetiích byl nakonec krystal postaven a slavnostně otevřen 20. června roku 2020, zatím bez stálé expozice. I přesto získala přístavba titul Stavba roku 2020. Svět zázraků se tak návštěvníkům představí skoro dva roky od otevření krystalu. „Je to dovršení téměř desetiletého snu celého vedení muzea. Věříme, že expozice bude velkým lákadlem,“ doplnila ředitelka muzea Milada Valečková.

Představení expozice veřejnosti proběhne v neděli 26. června. Jelikož je prostor poměrně omezený a muzeum chce návštěvníkům poskytnout klid a pohodlí při vstřebávání zážitku, prodlouží otvírací dobu až do 22. hodiny.

Expozice Svět zázraků přitom není jedinou novinkou, na kterou se návštěvníci mohou těšit. Současně bude mít svou premiéru nový muzejní ateliér, kde bude po celý den až do 18 hodin zvonečková tvořivá dílna s možností ozdobení vlastní vánoční ozdoby. Od 14:30 vystoupí na letní scéně Eurocentra oblíbený Big'O'Band a v 16 hodin návštěvníci symbolicky odzvoní otevření expozice. Připraveno bude i občerstvení s překvapením. Celý program je zdarma.

Do budoucna chce muzeum pořádat sympozia vánočních ozdob. Designéři by tu už příští rok měli vytvářet návrhy ozdob, výstupy pak mohou využít firmy z oboru. „Sympozium by se mohlo konat co tři roky,“ doplnil Petr Nový.