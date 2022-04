Po válce byl zařazen do armády ČSR a po několika letech byl odstaven do dolů v Orlové, kde sloužil jako důlní jeřáb. Léta ubíhala a na slavnou historii stroje se úplně zapomnělo. „Avšak psal se rok 2006, kdy jsme ho z dolu transportovali do našeho muzea, a časem sehnali i originální věž z Británie. Originální kanon je již bohužel k nesehnání,“ doplnil zakladatel muzea Jaroslav Janoušek. „Na rekonstrukci tanku Cromwell potřebujeme nějaké tři miliony korun, možná více. A musíme si na ni najít tisíce hodin. Tenhle tank za to ale stojí,“ doplnil Janoušek.