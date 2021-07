Z Nizozemí, kde Vedral žil od začátku 20. století, instrumenty v pátek 16. července dovezl osobně jeho vnuk Josef Schebal. Tato várka nebyla první a zřejmě ani poslední, která do horského městečka zamířila. „Tady se můj děd narodil, tady tvořil své první nástroje. Jsem rád, že jsme se v rodině dohodli a do Pasek mohly zamířit další vzácné nástroje,“ poznamenal Schebal.

Co dar obsahuje? Troje housle, jednu violu, dirigentské housle, dobové krabičky, do kterých se balily struny a další věci. Nástroje od italských mistrů pocházejí z 19. století.

Výjimečnost daru ocenil i ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP), který památník provozuje. „Takové dary nejsou běžné, ještě lépe řečeno jsou mimořádné. Je teď na nás, aby byly nástroje důstojně uloženy a představeny návštěvníkům,“ uvedl Robin Böhnisch.

Josef Jáchym Vedral

Narozen 26. 3. 1883, Paseky nad Jizerou, zemřel 31. 5. 1965, Haag.

V letech 1897–1900 se vyučil u houslaře Benjamina Patočky v Jičíně. Po vyučení zůstal u Patočky ještě několik let. Po krátce trvajícím návratu do rodných Pasek odešel do Amsterodamu, kde pracoval u známé firmy Karl van der Meer. V roce 1908 se v Amsterodamu osamostatnil.

Vedral se stal brzy světoznámým houslařem a uznávaným znalcem. Byl nejen vynikajícím restaurátorem vzácných nástrojů, ale také uznávaným obchodníkem se starými nástroji. Zaměstnával řadu houslařů z celé Evropy.

Na předání daru se přišla podívat i starostka Pasek nad Jizerou Hana Růžičková. S muzeem, které je kulturním a společenským centrem, obec spolupracuje a podporuje ho finančně. „Je to pro nás významná událost. Je to vlastně návrat historie do Pasek. Jsme vděčni panu Schebalovi, že byl ochoten darovat do naší obce už tolik předmětů spojených s naším významným rodákem,“ sdělila.

Soubor houslí, viol a dalších drobných věcí z pozůstalosti Josefa Vedrala není prvním darem z Nizozemí. Rodina v čele s Josefem Schebalem v roce 2018 darovala památníku housle z dílny dalšího paseckého rodáka, houslaře Josefa Metelky z roku 1874. Ještě o dva roky dříve do muzea přivezl doslova poklad, a to 200 let staré vybavení houslařské dílny a řadu cenných mistrovských nástrojů. Sbírka obsahuje houslařské pracovní stoly, dláta různých velikostí, prstové hoblíky, ale i housle, smyčce, violy, několik mandolín nebo dokonce laky, jejichž tajemství výroby si houslařští mistři úzkostlivě střežili.

„Když mi tehdy pan Schebal volal, byla jsem zrovna na dovolené a její zbytek a dny do dovezení sbírky jsem nespala,“ přiblížila odborná pracovnice paseckého muzea Andrea Bariaková. „I dnes jsem stejně dojatá, takové dary muzeím naší velikosti se jen tak nevidí,“ popsala dojmy ředitelka pracovišť muzeí KRNAP Blanka Zázvorková.

Potomci Josefa Vedrala díky velké sbírce nástrojů založili nadaci Fidula Foundation, která nejen ochraňuje odkaz slavného houslaře, ale podporuje i mladé nadané houslisty. V Česku například dva členy České filharmonie Jana Mráčka a Jana Fišera. Oba přijeli do Pasek, aby předání daru doprovodili hudbou. Při tom vyzkoušeli i nástroje darované paseckému muzeu.