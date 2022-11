Muzeum skla a bižuterie v Jablonci pořádá v období podzimních prázdnin tvůrčí dílny pro veřejnost. V rámci vstupného si návštěvníci vyrobí originální skleněnou mozaiku nebo dekoraci v barvách podzimu.

Muzeum skla a bižuterie připravilo na podzimní prázdniny tvůrčí dílny. | Foto: Radka Baloghová

Tvůrčí dílny potrvají až do neděle 30. října. „Kromě rukodělných dílen se návštěvníci mohou těšit také na stálé a nové expozice. Za pozornost stojí například výstava Snění o budoucnosti,“ doplnila prázdninovou akci muzejní edukátorka Dana Křivánková. Muzeum skla a bižuterie je otevřeno od úterý do neděle, vždy od 10 do 17 hodin.