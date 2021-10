Přestavba a renovace expozic bude tou nejviditelnější částí projektu Spojeno sklem!, na které získalo město dotace z fondů EHP a Norska přesahující 28 milionů korun. Městská kasa se bude podílet přibližně třemi miliony.

Radnice se ale bude snažit hlavně stavební část projektu zrevidovat. „Původní plán počítal se stavebními pracemi za více než dvacet milionů korun. Při současném překotném růstu stavebních materiálů se ale obávám, že by mohly nastat těžkosti,“ přiblížil starosta města František Lufinka. Peníze na stavební část by v současné době jednoduše nemusely na původní plány stačit. I tak by muzeum mělo prokouknout, z šedivé myšky se má stát klenot. „Vznikne zbrusu nová interaktivní expozice. Vrchní patro muzea bude celé bez přístupu denního světla, nasvíceny budou jednotlivé exponáty.“

„Návštěvníci si budou moci vychutnat krásu a hloubku skleněných předmětů,“ přiblížila odborná pracovnice a zpracovatelka projektu Lenka Jůnová.

Vzniknout má i konferenční místnost, která bude sloužit pro různá jednání, přednášky a společenské aktivity. Vznikne i nový dětský koutek. Návštěvnický komfort zvýší nová sociální zařízení a muzejní obchod. Muzeum se tak stane novým atraktivním cílem pro širokou veřejnost. „Odstraníme letité nánosy různých úprav, které v minulosti proběhly, a ještě více vynikne geniální jednoduchost a krása naší budovy,“ popsala ředitelka muzea Petra Hejralová.

Více než oprava

Připravený projekt je ale mnohem komplexnější, než je jen oprava budovy. „Součástí je například i výzkum na téma Romové a sklo, propagace turistické hry zaměřené na místní sklářství, digitalizace sbírky skla a mnoho dalších aktivit,“ upřesnila Jůnová. V rámci projektu proběhne i výstava skleněných obrazů romského výtvarníka Rudolfa Dzurka.

Do konce příštího roku také proběhnou tři workshopy zamířené cíleně jen na romské děti ze základních škol. První z nich se koná již 25. října v prostorách místní Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Městské muzeum spolu s pedagogy školy připraví tvořivou dílnu se sklářskou tématikou. Workshopy jsou pro účastníky zdarma. „Menší děti si vyrobí vánoční ozdobu, větší děti smaltovaný šperk,“ popsala Hejralová. V každém ze tří workshopů se děti seznámí s jinou sklářskou technikou – bižuterií, skleněnou mozaikou a malbou na sklo. Mají za cíl přiblížení sklářské výroby romské komunitě a motivaci dětí k zájmu o sklo a případné studium sklářských oborů.

Spojeno sklem

Projekt Spojeno sklem! odstartoval v Železném Brodě již v dubnu, když zatím nejhmatatelnějším projevem byla účast norské sklářské výtvarnice na Letní sklářské dílně. Sympozium, na které se sjíždí pozvaní skláři z celé republiky, tím získalo mezinárodní punc. Umělecká díla z letošního sympozia jsou stále k vidění v Městském muzeu, ale jen do doby, než se muzeum z důvodu rekonstrukce uzavře. Proto, aby v červnu 2023 oslnilo.