Liberecký kraj – Nechceme daně ani snižovat, ale ani zvyšovat. To je, jako kdybychom léčili angínu studenou sprchou.

MÍSTOPŘEDSEDA ZAHÁJIL KAMPAŇ. Místopředseda TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek včera odstartoval v Liberci předvolební kampaň své nové strany. | Foto: Deník/ Petr Šimr

Taková slova zněla ve čtvrtek z úst bývalého ministra financí a místopředsedy nové strany TOP 09 Miroslava Kalouska v Liberci. Kalousek přijel proto, aby tu odstartoval předvolební kampaň své strany. Kandidátku TOP 09 do voleb do poslanecké sněmovny vede starosta Železného Brodu Václav Horáček a podporují ji i Starostové pro Liberecký kraj, kteří samostatně do volebního klání nepůjdou.

„Nejde nám jen o ty nejbližší volby do poslanecké sněmovny. Chceme zabodovat také v podzimních komunálních volbách. Nejsme totiž projekt na jedno použití,“ podtrhl Miroslav Kalousek.

Václav Horáček připomněl, že by rád ve sněmovně dosáhl spravedlivějšího rozdělování daní mezi obce. „Čtyři největší města v současné době ukusují z celého krajíce 48 procent všech rozpočtových příjmů. O zbytek se pak dělí všechna ostatní tuzemská města a obce. Rádi bychom zastavili to rozevírání nůžek mezi největšími městy a těmi malými, a to samozřejmě ve prospěch menších obcí,“ zdůraznil s tím, že v případě změn pravidel, snížení příjmů obcí na trojnásobek na jednoho obyvatele, by si třeba Liberec přilepšil o 1800 korun na jednoho obyvatele.

TOP 09 má v současné době v kraji 160 členů. Podle krajského předsedy Roberta Korselta jejich počet stále roste a 90 procent z nich si s sebou nenese žádnou politickou zkušenost z minulosti.

Kampaň v kraji vyjde stranu na 1,5 milionu korun. Z vlastních kapes ji budou hradit jednotliví kandidáti. „Za úspěch bychom považovali, kdyby se nám podařilo získat 15 procent hlasů, tedy 2 mandáty,“ dodal Václav Horáček.