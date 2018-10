Mydy Rabycad se vrací, před 6 lety tu odehráli první koncert

Jablonec n. N. - “What is Mydy Rabycad?“ - Tuhle otázku bude kapela pokládat svým fanouškům nejen v názvu svého turné po českých klubech.

Zpěvačka Žofie z českého elektroswingového kvarteta Mydy Rabycad.Foto: ČTK

A to i přesto, že na ni svým koncertováním v bláznivých kostýmech odpovídá zřetelně a hlasitě. Od poloviny letošního září až do března dalšího roku se rozdají svým fanouškům v Čechách, na Moravě i ve Slezsku. V pátek dorazí do jabloneckého Klubu Na Rampě. Koncert začíná ve 20 hodin. Chystají našláplou show bez kompromisů spolu s kostýmy pro celou koncertní šňůru.