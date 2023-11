/VIDEO/ Divoká prasata v okolí Jablonce nad Nisou čeká krušná sobota 11. listopadu. Ten den se totiž na několik hodin zcela uzavřou lesy v honitbě Rádlo na okraji města a téměř sto střelců a honců se vydá na lov černé zvěře.

Uzavření lesů u Jablonce nad Nisou | Video: Sedlák Jan

Do lesů na okraji Jablonce vkročí v sobotních 7 hodin ráno na 90 střelců a honců, které bude doprovázet 20 loveckých psů. V tu chvíli se uzavřou lesy pro veřejnost, což bude hlídat státní policie, jablonečtí strážníci, hasiči i členové vězeňské služby. „Je třeba, aby všichni v době, po kterou budou lesy uzavřené, spolupracovali a zákaz striktně dodržovali. Za porušení hrozí každému až 10 tisíc korun pokuty,“ varoval primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele.

Uzavírka se týká areálu Srnčího dolu, Rádla a Proseče nad Nisou a potrvá v sobotu od 7 do 15 hodin. „Je to kvůli bezpečnosti lidí v průběhu intenzivního lovu,“ vysvětlila Petra Němečková z oddělení životního prostředí a státní památkové péče jabloneckého magistrátu.

Naháňka se slíděním má za úkol regulovat černou zvěř v honitbě Rádlo. „Chceme tím následně snížit škody na honebních i nehonebních pozemcích,“ dodala Petra Němečková.

Lov v zarostlém lesním prostoru je velmi komplikovaný, lovci budou při střelbě používat výkonné střelivo, které má smrtící účinek po celé dráze letu. „Smrtelné mohou být i odražené střely, proto dbejte zákazů na tabulkách rozmístěných po lesích a v rámci vlastního bezpečí nařízení neporušujte,“ vyzval ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou Michal Švarc.

Divoká prasata trápí okrajové části Jablonce již několik let. I když je v posledních dvou letech odlov intenzivní, stále páchají velké škody. Třeba na sídlišti Horní Proseč divoká zvěř rozrývá prostranství před bytovými domy. Navečer není nijak vzácné sledovat doslova stáda divočáků. „Loni se prasata krmila přímo u vchodu do domu, kvůli tomu ani nešly děti sousedů do školy. A teď už to zase začíná,“ popsala jedna z místních obyvatelek Hana Vinšová.

Její slova doplnila seniorka Vlasta z Proseče: „Pár metrů přede mnou proběhlo přes silnici asi 20 prasat najednou. V té chvíli jsem měla opravdu strach.“

Nejvíce jsou prý v ulici U tenisu před nejstaršími paneláky, kde bydlí většinou senioři. „Dále v ulici Široká u stanice MHD směrem k aleji. Hlásí mi je i V Pastvinách, kde ničí lidem zahrádky,“ povzdechl si obyvatel části Proseč a současně jablonecký zastupitel Karel Pauch.

Jablonecký magistrát již v loňském roce zakoupil a s myslivci instaloval odchytovou klec a fotopasti. „Letošní léto jsme nechali klec o pár metrů posunout v ulici Za Plynárnou a opět se spustila do provozu,“ dodala mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Že je odlov černé zvěře na okrajích Jablonce intenzivní, dokladují i čísla. Během roku 2023 se od 1. dubna do konce října ulovilo nebo odchytilo do klece celkem 114 divokých prasat. V předešlé sezóně to bylo 83 kusů. „Černá zvěř není hloupá a na zařízení typu odchytové klece si musí zvyknout a naučit se tam chodit,“ poznamenal myslivecký hospodář honitby Jan Bejdák.

Není to poprvé, kdy se lesy nad Jabloncem uzavřou kvůli odlovu. Zcela byly zdejší lesy uzavřeny o víkendu 10. a 12. prosince a poté od neděle 25. do středy 28. prosince loňského roku. První uzávěra přinesla své ovoce v podobě 5 zastřelených divočáků. V lese se tehdy střídalo kolem 20 myslivců. „Když si uvědomíte, že myslivců spíše ubývá, že současně chodíme do své práce, tak pět je pěkné číslo,“ myslí si hospodář mysliveckého sdružení.

Druhá uzávěra o vánočních svátcích ale skončila doslova fiaskem. Myslivci, kteří se účastnili naháňky na přemnožená divoká prasata, neulovili ani jeden kus. Vinu na tom mají především neukáznění lidé, kteří i přes zákazy do lesů vstupovali. „Narazili jsme na stádo v jednom mlází, v takovém prostředí ale střílet nemůžeme. Když se potom zvěř dostala do volného prostoru, nemohli jsme střílet zase proto, že se v lese pohybovali lidé,“ povzdechl si Bejdák.

Podle myslivců mohou za zvýšený výskyt černé zvěře mezi domy i sami obyvatelé. Divoká prasata si totiž navykla chodit hodovat na místa, kde se vysypává posekaná tráva nebo se odhazují zbytky jídla.