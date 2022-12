Od osmi hodin večer do dvou ráno. Tak dlouho čekal v noci ze soboty na neděli na divoké prase Radek Novotný, myslivecký hospodář mysliveckého sdružení Zelené údolí, které má na starosti honitbu od Rádla až po rozhlednu Nad Prosečí. „Nepřišel ani chlup. Divoká prasata jsou velmi chytrá, vycítí nebezpečí,“ poznamenal.

Do České republiky se vrátil africký mor prasat, potvrdil se na Frýdlantsku

V lese se střídalo kolem dvaceti myslivců, podařilo se jim skolit pět kusů divočáků. „Snažíme se, bylo to intenzivní. Když si uvědomíte, že myslivců spíše ubývá, že chodíme do práce, tak pět je pěkné číslo,“ podotkl Novotný.

Podle myslivců je divoká zvěř stále nervózní z houbařské sezóny, která se letos protáhla až do listopadu. „Ještě stále se nechová standardně, nechodí ve stejných trasách, vyhledávání je složité. Navíc se lidé zasloužili o to, že chodí až k domům,“ popsal jeden z rádelských myslivců. Lidé totiž divokou zvěř přikrmují. Někteří nevědomky, když bioodpad ze zahrádek odhazují do lesa, jiní cíleně.

Magistrát varoval před tím, aby obyvatelé okrajových částí města vyhazovali biologický odpad do lesa. „Někteří lidé si ochočili divoká prasata natolik, že je krmí i z ruky, zatímco jejich soused se zvířete bojí. Prase pak může vyžadovat žrádlo od všech,“ zmínil Novotný.

Celodenní uzavírky lesů honitby Rádlo



Vždy v čase od 18 hodin prvního do 6 hodin ráno posledního dne:

- o vánočních svátcích od neděle 25. do úterý 28. prosince

- od pátku 13. do pondělí 16. ledna 2023

Výskyt divokých prasat na prostranstvích mezi domy trápí okrajové části Jablonce už několik let, letošní rok je jejich výskyt ještě enormnější. Proto jablonecký magistrát zavedl hned několik opatření. Od 1. prosince jsou na tři měsíce uzavřené na noční hodiny lesy mezi Rádlem a Jabloncem. Kvůli odlovu a naháňkám se lesy uzavřou i přes den, a to o vánočních svátcích od neděle 25. do úterý 28. prosince a od pátku 13. do pondělí 16. ledna 2023, vždy v čase od 18 hodin prvního do 6 hodin ráno posledního dne.

Napilno má i městská policie. Od 1. prosince zintenzivnila kontroly v uzavřených lesních oblastech. Soustředí se mimo jiné na povinnost majitelů psů držet svá zvířata v lesích na vodítku. „Střet prasete se psem může být fatální. Pokud majitelé zákaz venčení psů na volno mimo k tomu vyhrazených ploch nebudou respektovat, mohou dostat pokutu až ve výši 10 tisíc korun,“ upozornila Petra Němečková z oddělení životního prostředí a státní památkové péče jabloneckého magistrátu.

Situace s divokými prasaty v Jablonci je vážná, myslivci je lákají do klece

Černá zvěř svým vstupem do obydlených částí města způsobuje škody na majetku, jde například o rozryté volné zatravněné plochy, trávníky v okolí obytných domů, dále se soustřeďuje v místech, kde jsou nádoby se směsným odpadem. „Problémem je otázka bezpečnosti dětí či pejskařů v těchto lokalitách. Pohyb černé zvěře je předmětem řady stížností ze strany obyvatel,“ přiblížil Vratislav Pavlín z oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu.

V případě, že by černá zvěř na území města bezprostředně ohrožovala zdraví či životy lidí, mohou zasáhnout a zvěř likvidovat i policisté a strážníci. „Jejich systematické zapojení ale není v současné době bez dalších opatření příslušných orgánů možná,“ doplnil Pavlín.

Myslivci varují především před výskytem selat. „Nebezpečné je, když se dostanete mezi bachyni a selata, kdy by vás mohla bachyně považovat za potencionálního predátora. Poté je schopna zaútočit,“ upozornil předseda jablonecké Okresní myslivecké rady Václav Langr mladší.