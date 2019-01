Liberecký kraj – Krajská veterinární správa se připravuje na případné rozšíření afrického moru prasat. Ve hře je i Liberecký kraj.

Divoké prase | Foto: Jiří Janda

Myslivci na Českolipsku se zatím řídí vyhláškou, která povoluje neomezený odlov prasat. „Odlov černé zvěře se zvyšuje. Myslivci ho nyní mají podle veterinárních nařízení neomezený,“ řekla úřednice ochrany přírody, krajiny a myslivosti v Novém Boru Ivana Máslová. Dodává, že některé způsoby lovu jsou zakázané, ale je možné lovit bez omezení věku. „Mimořádná opatření vzniklé situací dovolují lovit i mláďata,“ upřesňuje.

Nově je možné pro intenzivní lov divočáků používat i zdroje umělého osvětlení nebo zaměřovače pro noční vidění.

Nepodceňovat

Podle některých myslivců je náš kraj od rizikové oblasti vzdálený, takže není třeba se bát. Jiní současný stav však nepodceňují. „Bylo to v Polsku. Zdálo se, že je to od nás daleko a bohužel to přišlo,“ hodnotí šíření nákazy předseda okresního mysliveckého spolku v České Lípě Petr Lípa.



Myslivci by proto měli být opatrní. „Nic se nesmí podcenit. Může se stát, že to zasáhne i Českolipsko,“ dodává Lípa. Virová nákaza se poprvé objevila na Zlínsku, kde od začátku července platí úplný zákaz odlovu divokých prasat.

Neomezený odlov prasat a další opatření ve zbytku republiky je podle zemědělců možná přísné opatření, ale nezbytné. „Děláme maximum pro to, aby se africký mor prasat nešířil dál na území České republiky,“ uvádí ministr zemědělství Marian Jurečka.



Ministerstvo počítá s pochopením ze strany široké veřejnosti. „Některá navržená opatření mohou být sice nepříjemná, ale jsou v současnosti nezbytná. Doufám, že veřejnost tuto mimořádnou situaci pochopí a bude s myslivci a veterináři spolupracovat,“ dodal ministr zemědělství Marian Jurečka.

LOVÍ SE VŠUDE

Odlov je povolen i na pozemcích, kde právě probíhá sklizeň zemědělských plodin. Nařízení se týkají i chovatelů. „Státní veterinární správa také upozorňuje, že platí zákaz krmení prasat kuchyňskými odpadky,“ uvedl mluvčí státní veterinární správy Petr Vorlíček.

Mor nejvíce zasáhl Zlínský kraj. Počet nalezených uhynulých divokých prasat ve Zlínském kraji k 31. červenci dosáhl čísla 115. Africký mor prasat byl potvrzen u 72 z nich. Negativním výsledkem naopak skončilo vyšetření 40 vzorků. Na výsledek vyšetření u tří nálezů se čeká. V oblasti s intenzivním odlovem bylo dosud uloveno 992 divokých prasat.

Pavlína Černá