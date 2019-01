Jablonecko – Lesní zvěř v zimě často migruje za potravou právě přes silnice. Řidiči musí být opatrnější.

LESNÍ ZVĚŘ. Čím větší zvíře, tím větší hrozí při srážce škoda. Na snímku mufloni. | Foto: DENÍK/ Lenka Střihavková

Myslivci v zimním období jako obvykle varují řidiče před častějším výskytem lesní zvěře v blízkosti silnic. Na Jablonecku se sice letos počet střetů aut se zvířaty výrazně snížil, k nehodám ale stále dochází a srážka se zvěří může být navíc zrádná.



„Po proběhlé podzimní orbě se pole změnila pro zvěř na místo bez zdroje potravy. Ta je proto nucena stahovat se nejen do lesů, ale také do blízkosti silnic a železnic, což může řidičům způsobovat komplikace,“ vysvětlil Jiří Šilha z Českomoravské myslivecké jednoty.

Silnice tak často křižují i celé tlupy zvěře, které migrují za potravou.



„Od začátku ledna do konce listopadu máme v evidenci desítku střetů vozidel se zvířaty. Ve srovnání s celým loňským rokem je to výrazný pokles těchto případů, loni jich totiž bylo o patnáct víc,“ sdělila mluvčí jablonecké policie Ludmila Knopová.

Střet může skončit i obrovskou škodou

Zvíře je podle ní nevyzpytatelný protivník a střet může skončit jak lehce pomačkanými plechy, tak obrovskou škodou. Nejrizikovějším místem, kde dochází k nehodám s účastí lesní zvěře nejčastěji, je na Jablonecku silnice I/65, konkrétně úsek výpadovky na Prahu, a to v oblasti Rádelského lesa a pod Rychnovem.



K zatím poslednímu případu srážky vozidla se zvířetem došlo 3. prosince v brzkých ranních hodinách v Huti. „Řidič Škody Fabie se nezvládl vyhnout srnci, který byl po nárazu na místě mrtvý. Převzali si jej myslivci. Na fabii vznikla při nehodě dvacetitisícová škoda,“ poznamenala policejní mluvčí.

Myslivci lákají zvěř od silnic

Myslivci se sami snaží co nejvíce omezit počet takových případů takzvaným odváděcím nebo doplňkovým přikrmováním. „Jeho cílem je odlákat zvěř od silnic do bezpečných a klidných úseků tím, že jim předkládáme atraktivní krmivo do bezpečných a klidných úseků honitby,“ dodal Jiří Šilha.