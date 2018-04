Na alternativní školku se stojí fronty. Montessori rozšíří

Jablonec n. Nisou – Zájem rodičů převyšuje kapacitu. Město se rozhodlo pro přístavbu za 25 milionů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / Matej Slávik

Tak trochu jiná školka je ve Vrkoslavicích. O zdejší mateřinku s Montessori výukou je obrovský zájem, město proto chystá přístavbu, která pojme další děti. „Vůbec by mi nevadilo jezdit přes celé město. Chceme dát dceru do Montessori, ale je plno,“ posteskla si 35letá Jablonečanka ze sídliště Mšeno.

Že se u zápisu doslova stojí fronta, potvrdila i ředitelka mateřské školy Vlasta Hillebrandová. Zápis tu mají 10. května a už nyní vědí, že nebudou moci uspokojit všechny zájemce. „Mám proto ohromnou radost, že se město rozhodlo pro přístavbu. Budeme moci otevřít další třídu,“ řekla ředitelka.

Rozpočet hovoří o částce 25 milionů korun, ale město počítá s dotací. „Přístavba školky Montessori je zařazená do společného plánu IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou. Pomůže nám zvýšit kapacitu zařízení zhruba o jednu třídu a odstranit veškeré technické nedostatky, které školka v tuhle chvíli má,“ uvedl náměstek Lukáš Pleticha a dodal, že přístavba bude unikátní a hravá budova.

Kromě přístavby projekt počítá i s rekonstrukcí kuchyně, s odstraněním technických závad ve staré budově a s revitalizací zahrady, a to vše podle zásad výuky Montessori.

Pod terasou nové budovy vznikne také parkoviště pro osm vozů a místo pro zásobování, což ulehčí obyvatelům ulice Zámecká. „Projektantům se také podařilo vymyslet ve školce mnoho úložných prostor k ukládání pomůcek,“ poznamenala mluvčí města Jana Fričová s tím, že stavba začne příští rok.

Pro další školní rok má Mateřská škola Montessori v této chvíli volných pouze 16 míst. Pokud bude značný převis, pak přednost dostanou ty děti, které tu nejen mají sourozence, ale například už chodí do lesní třídy. Při zápisu také upřednostňují rodiče, kteří mají prokazatelný zájem o jejich metodu výuky. Podle ředitelky by se kapacita naplnila, i kdyby díky přístavbě vznikly třídy dvě.

JAKO V PUNČOŠCE

Projektanti z libereckého Atelieru David vytvořili projekt přesně na míru typu alternativní školky, která disponuje i členitou zahradou. „Interně říkáme stavbě školka v punčošce, protože nová budova je celá zabalená do jakési sítě a z ní ven běží tobogán,“ popsala mluvčí jablonecké radnice Fričová.

V současné době chodí do MŠ Montessori šest desítek dětí. Na rozdíl od tradičních školek nemají starší a mladší třídy, ale děti jsou v kolektivech věkově smíšené, a to od necelých tří do sedmi let. Při výuce aplikují metodu Marie Montessori a jsou i jednou z modelových mateřských škol této pedagogiky v rámci České republiky.

S první třídou začínali už před 21 lety. „Už se mi sem vrací i další generace, tedy děti našich dětí. Máme tu například Tobiáše od naší Eriky,“ usmívá se ředitelka Hillebrandová s tím, že ji velmi těší statut výběrová školka.