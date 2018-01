Na Bedřichově připravují zázemí na noční závod. Bude na výběr ze tří tratí

Bedřichov – Již tento víkend proběhne závod, který je zároveň jakýmsi předskokanem slavné Jizerské 50. Tento závod je navíc specifický tím, že se jede v noci.

Night Light MarathonFoto: http://jnlm.cz

Bedřichovský Night Light Marathon se uskuteční v pátek 5. ledna a v sobotu 6. ledna. Dle organizátorů by neměl být problém s nedostatkem sněhu a pro závodníky by tak měly být připraveny všechny tři trasy o délce 10, 17,5 a 28 kilometrů. Jedinou možnou změnou, která by nastala při mírném oteplení, by bylo změna trasy nejdelšího závodu.

Ten by se pak uskutečnil na kratším okruhu, který by závodníci projeli dvakrát s celkovou délkou 31 kilometrů. Zájemci se na závod nemusí registrovat pouze v předstihu, ale klidně na místě v den závodu a to od 14:30 v pátek a od 16 hodin v sobotu. Registrace trvají vždy do 18 hodin. Bližší a aktuální informace naleznete na oficiálním webu závodu www.jnlm.cz.