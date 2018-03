Na biatlon raději autobusem. Břízky čekají uzavírky kvůli sportovní akci roku

Jablonec n. N. – Desítky policistů, uzavřená silnice, parkoviště dál od areálu. V sobotu se v jabloneckém sportovním areálu Břízky uskuteční ostře sledované exhibiční mistrovství České republiky v biatlonu. Fanoušci i místní se musejí připravit na dopravní komplikace.

Biatlonová exhibice. Na snímku je Jaroslav Soukup.Foto: Deník / Zbranek Petr

Jména jako Vítková, Puskarčíková, Davidová či Krčmář, Šlesinger, Moravec přitáhnou jako každý rok do areálu Břízky zástupy lidí. Policisté proto připravují bezpečnostní opatření, která mají eliminovat jak kapesní krádeže, tak vloupání do vozidel. Dohlédnou i na plynulost provozu. „Upozorňujeme návštěvníky akce i místní občany, že v sobotu od 10 do 20 hodin bude úplně uzavřena ulice Průběžná v úseku od odbočky k Tajvanu a k Břízkám a odtud až do konce ulice včetně ulice Sportovní,“ připomíná mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Řidiči osobních vozidel budou mít k dispozici dvě parkoviště ve Sportovní a Průběžné ulici. Policisté žádají řidiče, aby dodržovali dopravní značení a parkovali se svými vozy na místech tomu určených.

Pro pořadatele je důležité, aby zaparkovaná vozidla nebránila bezproblémovému a rychlému průjezdu vozů Integrovaného záchranného systému. Jablonecká radnice po dohodě s organizátory z klubu SKP Kornspitz hradí náklady na speciální autobusovou linku, která jezdí z centra města do Břízek k trafostanici a zjednodušuje tak dopravu diváků na sportovní událost roku.

„Dopravu do Břízek jsme poprvé organizovali v roce 2016, kdy exhibice kolidovala se zahájením Velikonočních slavností,“ připomněl primátor Petr Beitl.

„V letošním roce se sice exhibice uskuteční v sobotu, ale zajištěním autobusů chceme ulevit už tak dopravně zatížené oblasti přehrady a Břízek. Zastávka u přehrady navíc umožní lidem, kteří navštíví v rámci Dne vody přehradu, aby stihli i exhibiční mistrovství světa v biatlonu,“ vysvětlil Beitl.

Linka bude vyjíždět z autobusového nádraží, a to ze stanoviště č. 7 v 10, 11 a 13 hodin. Zastávky na trase budou: Horní náměstí, U Přehrady, ABB Elektro-Praga. Konečná Břízky. Speciální autobusová linka zajišťuje pouze cestu k areálu. Doprava zpět organizovaná není.

HLAVNÍ ZÁVOD V 11.00

Program začne v 9 hodin slavnostním zahájením a prezentací závodníků. „Od 11 hodin pak proběhne hlavní závod a zhruba v půl třetí dojde na slavnostní vyhodnocení,“ pozval fanoušky předseda biatlonového klubu SKP Kornspitz Jablonec Jan Matouš.