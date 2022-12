Konečně střecha. Po letech otevřou čekárnu na jabloneckém autobusovém nádraží

Čekárna bude otevřená po celý týden, v pondělí až v sobotu od 6 do 20 hodin, v neděli od 10 do 20 hodin. Toalety jsou k dispozici z boku budovy a v provozu jsou ve všední dny od 6 do 18, v sobotu od 6 do 16 a v neděli od 10 do 18 hodin. „Otevírací hodiny čekárny i WC jsou ve zkušebním provozu, je možné, že se do budoucna ještě změní,“ doplnil Roubíček. Čekárnu bude hlídat kamerový systém MP a zavírat ji budou strážníci.

Za měsíční pronájem magistrát zaplatí 75 tisíc korun, od 1. února bude kromě čekárny k dispozici také předprodej jízdenek na autobusovou dopravu.