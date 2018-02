Na jabloneckém gymnáziu vzniklo Olympijské studio pro podporu olympioniků

Jablonec n. N. – Mnoho lidí v těchto dnech upírá zrak k obrazovkám televize. Podporují a se zaťatými pěstmi sledují každou disciplínu. Nyní mají možnost fandit a sledovat své idoly i studenti jabloneckého gymnázia Dr. Randy.

Studenti Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou mohou každý den o volných hodinách navštívit Olympijské studio na Randovce, kde probíhá promítání zimní olympiády z Pchjongčchangu.Foto: Deník / Zbranek Petr

„Po úspěchu Veroniky Vítkové a Michala Krčmáře jsem si říkal, že zvlášť studenti sportovních tříd by měli mít možnost sledovat sportovní hvězdy v korejském Pchjongčchangu,“ uvedl ředitel školy Tomáš Hofrichter, autor originálního projektu.

OLYMPIÁDA NA PLÁTNĚ

Zasedací místnost se tak proměnila v Olympijské studio. Na plátně se promítá živé vysílání přímo z Koreje a studenti tak mohou být u všech důležitých okamžiků nejen české reprezentace. Rozhodně však sledování sportovních úspěchů nenahrazuje výuku. „Původně jsme se rozhodli umožnit sledování olympiády studentům sportovního gymnázia, kteří jsou zranění, nebo z jakýchkoli jiných důvodů nemohou trénovat,“ komentoval Hofrichter.

Běžně tito studenti tráví čas tréninků ve školní knihovně. O volných poledních hodinách a přestávkách mohou do studia zavítat i běžní studenti. Se zaujetím sledují skokany a lyžaře nejen studenti, ale také učitelé. „Nápad s promítáním se mi líbí. Je vidět, že studenti olympiádou opravdu žijí. Jakmile je přestávka, natáhnou se sem děti. Zároveň je ale dobře, že to nenarušuje výuku,“ sdělil učitel tělesné výchovy Petr Jandera.

Že je o přenos opravdu zájem svědčí plná zasedací místnost již první den. „Moc se mi sledování olympiády líbí, určitě se jedná o neotřelý nápad, který jen tak někde nemají,“ řekl student Lukáš Cyprich, který se sice sám věnuje letní disciplíně, tenisu, ani zimní olympiádu si ovšem ujít nenechá. Nejvíce fandí Veronice Vítkové.

Právě biatlon patří mezi současně nejvíce populární disciplíny, a to i díky aktuálním výsledkům.

ÚSPĚCH JAKO MOTIVACE

Pro studenty může být sledování nejen způsob, jak trávit volný čas mezi výukou, ale zároveň také motivací. „Myslím si, že je Olympijské studio opravdu dobrý nápad, který funguje zároveň jako motivace pro současné studenty. Mohou sledovat, kam až to nejen absolventi tohoto gymnázia dotáhli,“ komentoval trenér biatlonu Marek Kittel.

„Pro mnohé z nás by to byl vysněný vrchol kariéry. Olympiáda je pro sportovce snem,“ řekl student Pavel. Dle slov ředitele by navíc v dalších dnech mělo studio navštívit i několik úspěšných absolventů. Olympijské studio je samozřejmě pouze dočasné, po skončení olympiády budou studenti volné chvíle opět trávit přípravou na další hodiny učení.