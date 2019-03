Jablonecký magistrát pod novým vedením bobtná. Alespoň co se nových oddělení týče. Vzniklo oddělení pro komunikaci s veřejností, které nově vzniklo v rámci odboru kancelář primátora.

Zanikl odbor správy majetku, ze kterého vznikl odbor technický a ten má dvě oddělení - oddělení správy nebytových objektů, které má na starosti školy, mateřské školy, sportoviště nebo objekty městských organizací, a oddělení správy bytových objektů.

Oddělení pro komunikaci s veřejností má na starosti komunikaci s obyvateli města. Využívat k tomu má jak tradiční komunikační kanály, jako je například Jablonecký měsíčník, tak moderní technologie, díky kterým chce oslovit především mladší generace. Aktivní bude magistrát jak na Facebooku, tak na Instagramu.

„Komunikace s občany je pro nás prioritou. Není to však pouze o tom, že na ně budeme chrlit jednu zprávu za druhou, jde nám rovněž o zpětnou vazbu. Chceme obyvatelům Jablonce více naslouchat, a tak měnit naše město k lepšímu,“ vysvětlil primátor Milan Kroupa.

Postupné změny

Jablonecký měsíčník má zůstat zachován, do budoucna bude ale nabízen i elektronickou formou do počítačů i mobilů.

„Veškeré změny budou postupně probíhat tak, aby co nejméně zatěžovaly městský rozpočet. Letos počítáme například s tím, že půjde méně peněz do tištěné inzerce a rozhlasové reklamy. Chtěli bychom oslovit co nejvíce obyvatel města přímo,“ vysvětlila vedoucí oddělení pro komunikaci s veřejností Adéla Říhová.

Magistrát pro občany chystá i tradiční setkání v jednotlivých částech města. Nově ale budou mít příležitost oslovit primátora i jinak. Jednou měsíčně zůstanou dveře jeho kanceláře otevřené veřejnosti. První otevřené dveře se budou konat ve středu 3. dubna od 8 do 20 hodin v kanceláři primátora. Na schůzku s primátorem se bude možné objednat na telefonním čísle 483 357 184 či na mailu hujerova@mestojablonec.cz.

Odbor technický

1. března zmizel z magistrátu i odbor správy majetku a nahradil ho odbor technický. Má dvě oddělení, jeden má na starosti městské objekty, druhé městské byty. „Postupně revidujeme stav městských bytů. Dvacítku z nich začneme na jaře opravovat a chtěli bychom rovněž měnit pravidla pro jejich pronajímání. S tím dojde k nárůstu administrativy, kterou bude řešit samostatné oddělení,“ doplňuje vedoucí technického odboru Pavel Kozák.

Odpady od 1. března spadají pod oddělení správy místního hospodářství. „Odpadům se budeme do budoucna mnohem více věnovat, a proto je nutné, aby tuto agendu zastřešovalo samostatné oddělení,“ vysvětlil náměstek primátora Štěpán Matek.

Co do počtu zaměstnanců magistrátu se prozatím nic nemění, do jednotlivých oddělení technického odboru byli začleněni stávající pracovníci.