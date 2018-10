Na Jablonecku jde do voleb Liga žen i Dámská sedmička

Jablonecko - Ženy jsou dnes žádané v mnoha profesích. Hemží se to jimi i v politice a to nejen na celostátní úrovni, ale i na krajské, ba i v těch nejmenších obcích.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Michal Fanta

Pravda, kandidátky snad všech sdružení, hnutí i politických stran kandidujících do zastupitelstev měst a obcí nabízejí voličům ženy, v Pulečném a Dalešicích šli ještě dále. Ženy si tu založily kandidátky samy.

Liga žen v Dalešicích jde už do čtvrtých voleb. Původně vznikla spíše z recese, dnes se etabluje v obci jako důležitá síla. „Naše sdružení se skládá jen z žen. I proto je naším hlavním tématem bezpečnost dětí i seniorů. A asi nám to jde,“ usmívá se starostka Hana Vélová. Liga svede souboj o hlasy voličů s převážně mužskou kandidátkou Hasičů Dalešice. Ale i oni nabízí dvě ženy.

Vzor Ligy převzaly ženy v Pulečném. „Vázla komunikace s pány, a proto jsme se už před minulými volbami rozhodly jít do voleb samy. Vydrželo nám to i se základní sestavou dodnes, tak proč to nezkusit znovu,“ myslí si lídryně kandidátky sdružení Dámská 7 a starostka Jana Mališová. S ní jde bok po boku do voleb místostarostka Jitka Veverková, instruktorka plavání, jednatelka firmy či pěstounka.

Aby dam nebylo málo, kandidátky dalších dvou sdružení kandidujících ve stejné vesnici vedou také ženy. Sdružení Obec pro občany a Občani pro obec Pulečný „velí“ Renáta Horáková, sdružení Spulečně žene do volebního klání Helena Vondráková. Muži postavili v Pulečném jediného lídra. Je jím Lubomír Šolc ze sdružení Za lepší obec.

55 žen kandiduje v Železném Brodě. Jen jediná kandidátka ale nabízí ženu lídra. Sdružení Cesta vede Jiřina Čermáková. V Jablonci vyrazilo mezi voliče dvanáct stran a sdružení. I tady nabízí jedinou ženu na čele kandidátky. Jedná se o KSČM, kterou do voleb vede Pavlína Nováková Hrabálková.

Do třetice vede jednu ze sedmi kandidátek v Tanvaldu současná místostarostka Hana Preislerová za sdružení Za bezpečné město Tanvald. V Libereckém kraji kandiduje čistě ženská kandidátka ještě v Dolní Řasnici tady se jmenuje Klub žen.

Od začátku 90. let přibylo na komunálních kandidátkách zhruba deset procent žen. Letos jich o zastupitelstvo usiluje v ČR 72 189. V celé republice existuje 61 kandidátních listin, které si do názvu vytkly slovo „žena“. Naopak ty, jež nesou v názvu „muž“, jsou pouhé tři.