Veterinární inspektoři takzvaným kontrolním nákupem zjistili, že tato jatka neoprávněně uváděla dělené a mleté hovězí maso do oběhu.

Podle všeho ale jatka jen čekala na kolaudaci. Vedle započatého správního řízení za neoprávněné uvádění masa do oběhu předali totiž inspektoři podnět také na příslušný stavební úřad, který má v kompetenci kolaudaci provozu.

Provozovateli neschválených jatek hrozí v rámci správního řízení sankce až do výše jednoho milionu korun.

Maso bylo na místě znehodnoceno barvou. „Veterinární inspektoři nařídili jeho neškodnou likvidaci v asanačním podniku,“ doplnil mluvčí veterinární správy Petr Vorlíček. Více než tři sta kilogramů kvalitního masa tak podle zákona „prolétne“ komínem.

To se ale mnohým lidem nelíbí. „Proč to neprodají někam, kde to pak mohou jíst psi? Trošku škoda,“ povzdechla si třeba Marcela Říčařová.