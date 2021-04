Hlavními komplikacemi po prodělání covidu je embolie, což je závažné onemocnění, při kterém dochází k ucpání krevního řečiště plic, a to nejčastěji krevní sraženinou. I další postcovidové komplikace souvisejí s krevními sraženinami, kdy dochází i týdny po prodělaném onemocnění k trombózám či mrtvicím. „Vracejí se nám pacienti s vážnými postcovidovými problémy, jde například o mnohočetné embolizace do plic a podobně,“ potvrdil předseda představenstva Masarykovy městské nemocnice Jilemnice a Semily Jiří Kalenský.

Postcovidové případy plicních embolií nebo neurologických obtíží hlásí i Nemocnice Jablonec. Jde přitom i o pacienty, kteří prodělali covid doma a do nemocnice je přivedla až následná komplikace. Od podzimu jde o desítky pacientů.

„Některé pacienty vyřešíme ambulantně, určitá část si vyžádá hospitalizaci,“ sdělil primář interního oddělení jablonecké nemocnice Tomáš Vacek. Podle dat Krajské nemocnice Liberec zaznamenal špitál zhruba 10 procent pacientů, kteří se sem vrátili s postcovidovými příznaky.

Prakticky po celou dobu pandemie ale nemocnice evidují i poměrně značné množství pacientů, kteří vypadnou ze statistik z důvodu ukončení infekčnosti, nicméně jejich zdravotní stav způsobený covidem si vyžádá mnohem delší hospitalizaci. „Ačkoli už nejsou infekční a jsou přeloženi na necovidová oddělení, jejich celkový počet se nesnižuje,“ vysvětlil Kalenský. Jedná se o prodloužení hospitalizace o týdny, výjimečně i o měsíce.

I kvůli návratu covidových pacientů se nadále v Masarykově městské nemocnici posunuje termín zahájení běžné operativy. Původně tu plánovali postupné rozvolňování od 19. dubna. Po pondělní poradě vedoucích pracovníků lůžkových oddělení ale došlo vedení nemocnice k závěru, že se rozhodnutí musí odložit minimálně do konce dubna. „Jak se zdá, ani v horizontu několika následujících týdnů nebudeme moci situaci vrátit do normálu, a to minimálně do konce června letošního roku,“ doplnil Kalenský.

Lékaři radí, aby si k plicnímu lékaři zašli na kontrolu i ti lidé, kteří s covidem-19 bojovali doma, pokud se po dvou až třech měsících od infekce stále potýkají s dýchacími obtížemi. „Při onemocnění covid-19 vznikají krevní sraženiny, které jsou velmi nebezpečné. Zvlášť když se dostanou do plic a způsobí život ohrožující plicní embolii,“ popsal už před časem pro ČTK přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové Vladimír Koblížek.

Plicní embolie je závažné onemocnění, při kterém dochází k ucpání krevního řečiště plic, a to nejčastěji krevní sraženinou. Mezi hlavní projevy patří náhlá dušnost, bolest na hrudi, kašel a někdy dokonce i vykašlávání krve. V akutních případech je nutné okamžitě přivolat lékařskou pomoc, pacienta hospitalizovat a zahájit trombolytickou léčbu, zatímco pokud se nejedná o život ohrožující stav, podávají se antikoagulační léky.