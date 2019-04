Kočárky, záchodové mísy, stavební kolečka nebo pneumatiky. I na tyto předměty narazili v minulosti dobrovolnici, kteří se zapojili do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jaké vyhozené odpadky najdou letos, se dozvědí už tuto sobotu, tedy v den hlavního úklidu. Potěšující zprávou je, že do této celorepublikové akce se v Libereckém kraji zapojuje stále více lidí.

Hned několik spolků a vodáci se například chystají na úklid řeky Kamenice. „K řece je velmi obtížný přístup. Část odpadu se proto musí odvézt po vodě na raftu, který uveze až 300 kilogramů,“ řekl Petr Čech, který pořádá úklid jednotlivých úseků řeky Kamenice od počátku akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Tedy celkem pět let. „Každý rok přidáváme další úsek. Letos to je okolí řeky v Tanvaldu,“ dodal koordinátor, jehož snem je uklidit řeku celou.

Tématem letošního úklidu jsou pneumatiky, které budou dobrovolníci nejen odklízet, ale i počítat. Pořadatelé akce chtějí poukázat na to, jak nesmyslné je jejich vhazování do lesa, příkopů nebo třeba řek. „Minulý rok jsme našli černou skládku pneumatik. Padesát jich bylo zarostlých v lese. Loni jsme odvezli polovinu, letos nás čeká ta druhá,“ dodal Černý s tím, že v řece během úklidu našli i dvousetkilovou pneumatiku od traktoru, záchodovou mísu a celou řadu kočárků.

Svůj dobrovolnický díl na akci bude mít také Povodí Labe. To zajistí svoz pytlů s odpadem. Do úklidu se dále zapojují obce, spolky, firmy nebo školy. V Jablonci je to ZŠ Liberecká. S pytli a gumovými rukavicemi vyrazí děti uklízet do Srnčího Dolu nebo k přehradě.

Žáky v ulicích města můžete vidět už dnes. Do úklidové akce se totiž dobrovolníci mohou zapojit nejen v sobotu 6. dubna. „Lidé se ptají, zda musí uklízet právě jen 6. dubna. Není to nutné, budeme rádi, když budou uklízet organizátoři a dobrovolníci, ale uklízí se celé jaro, záleží na místních podmínkách,“ vysvětlil Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

Začátkem příštího týdne tak vyrazí k budoucímu lesoparku u novoborského koupaliště studenti z VOŠ a SŠ Nový Bor společně s libereckou organizací Čmelák. „Může se k nám kdokoli přidat,“ vzkázal Jiří Antl ze Čmeláka.